Dos días de intensa búsqueda y ninguna pista del montañero desaparecido en la Sierra de Béjar

La búsqueda de José Antonio, el montañero desaparecido en Béjar continúa aunque, por ahora, sin éxito. Este fin de semana era clave debido a que las buenas condiciones climatológicas permitían volver a poner en marcha un operativo que pudiera encontrar alguna pista o rastro del catalán tras su desaparición en diciembre de 2022.

Un año y medio sin noticias, pero aún con mucha esperanza de poder encontrar su cuerpo. Fue durante la fría mañana del día 29 cuando se adentró en la sierra para realizar la ruta del Calvitero. Un lugar del que nunca salió, aunque cuentan con el aliciente de saber dónde estuvo el móvil conectado por última vez.

En esta ocasión, según han informado fuentes de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León, se encuentra un amplio operativo en la zona. En concreto, está el helicóptero de León con una grúa de rescate, miembros del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) pertenecientes a Arenas de San Pedro, Navacerrada y Barco de Ávila.

También están en la zona ocho voluntarios y patrullas de seguridad tanto en Salamanca como en Cáceres, así como personal de Cruz Roja.

Las temperaturas están siendo altas, mucho más este domingo que ayer sábado, por lo que los profesionales están pudiendo realizar mejor su trabajo gracias a las condiciones meteorológicas favorables. Sin embargo, no está siendo suficiente ya que, por ahora, "no hay ninguna pista, no han encontrado absolutamente nada".

El operativo ha arrancado ambos días a primera hora de la mañana y ayer se retiraba a las 21:00 y hoy lo hará aproxidamente a la misma hora.

Una búsqueda que continuará, y que nunca ha parado, tal y como informan fuentes de la Benemérita. Y es que los equipos de GREIM de Ávila no han cesado en estos meses, siempre y cuando el tiempo así lo permitiese, de buscar a José Antonio. Por ahora, sin éxito pero con mucha esperanza para que "la familia pueda descansar".