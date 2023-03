Manuel Hernández (alcalde de Doñinos): "Es una prioridad fijar población joven con vivienda protegida"

Manuel Hernández es el actual alcalde de Doñinos de Salamanca, ya en su segunda legislatura como primer edil, y será, nuevamente, candidato por Ciudadanos, CS, en las próximas elecciones municipales, a celebrar el 28 de mayo.

Hernández, que también es diputado provincial, hace balance de estos cuatro años de mandato, marcados, en primer lugar, y de manera destacada, por la pandemia de Covid-19. Una legislatura también de muchas mejoras y proyectos para este municipio del Alfoz de Salamanca, que sigue mirando con esperanza las inversiones que puedan llegar a sus polígonos industriales.

- Otra legislatura que finaliza. La segunda en su haber como alcalde de Doñinos.

Pues sí. Estos cuatro años han sido complicados y difíciles como consecuencia de la pandemia. Pero con ilusiones renovadas para la próxima legislatura, si volvemos a salir.

- ¿Qué balance hace usted de estos cuatro años?

Creo que son positivos. Hemos estado centrados, sobre todo, en aquellas necesidades que tenía el municipio, primero con la pandemia y, después, una vez que hemos salido de ella, en todas las mejoras hacia el municipio.

- Un municipio que se puede caracterizar por la oferta de viviendas para jóvenes.

Sí, esa es una de las cuestiones prioritarias desde el inicio de legislatura, asentar población, sobre todo joven, con vivienda protegida. Desde esa premisa, nos reunimos con el consejero para plantear cuáles eran las posibilidades y, de ahí, salieron los terrenos de propiedad municipal para la cesión a Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León),y de esa reunión han salido los proyectos que se han ido desarrollando durante estos cuatro años. De esta forma, tenemos 19 viviendas de protección oficial, para acceso a toda la gente que se haya inscrito en el padrón de viviendas protegidas.

- ¿Son jóvenes?

Son una gran parte de jóvenes menores de 35 años, que tienen los beneficios que les da la Junta de Castilla y León. Por ejemplo, la reducción en el 20% del precio de la vivienda. Y luego hay otra parte importante que son los mayores de 35, ya que había 123 inscritos.

"Hemos apostado duramente en los últimos años por la formación y el empleo para los jóvenes parados del municipio".

- El municipio se centra también en los talleres para la formación y el empleo.

Efectivamente, hemos apostado duramente en los últimos años por la formación y empleo gracias a la Junta de Castilla y León. Los talleres de empleo, en 2021/2022 conseguimos un taller de pintura y albañilería y otro de jardinería y vivero. Y en este 2022/2023 hemos obtenido otro de pintura y albañilería, y otro de limpieza de edificios públicos y de viales. En total, la anterior formación fue de 20 personas durante un año completo, y en esta ocasión serán 20 personas, en un taller de 12 meses y el otro de seis meses.

- ¿Qué tiene que ver el Ayuntamiento en estos talleres?

Somos los que hemos realizado los proyectos presentados a la Junta de Castilla y León. Hemos hecho una baremación que nos ha permitido optar a esa ayuda. Y también hay una participación por parte del Ayuntamiento porque tenemos que poner una cantidad que, en este caso, rondará los 100.000 euros para desarrollar esos talleres.

- Ya que estamos en esta franja de edad juvenil, tampoco olvidamos las nuevas infraestructuras deportivas.

Efectivamente, tenemos un proyecto para una especie de ciudad deportiva que vamos ejecutando poco a poco. Ahora haremos una licitación para la mejora de parques, pero también para una nueva pista de pádel, que incrementará el desarrollo de infraestructuras en una zona deportiva.

- En relación con los parques públicos.

Tenemos ocho parques en el municipio y vamos a ir renovando esas infraestructuras poco a poco. Ahora le han tocado a 13 parques, si repetimos en la nueva legislatura, seguiremos con esa renovación.

Viviendas nuevas en Doñinos de Salamanca

- También, el Ayuntamiento acomete obras de urbanización en el municipio.

Exacto, tenemos ahora mismo dos proyectos, otro que va a salir en estos días, de unos 200.000 euros, para urbanizar cinco calles del municipio, algunas de ellas solo serán asfaltadas, pero en otras será el cambio de tuberías. Existe otro proyecto interesante que es la Avenida Juan Carlos I, desde el inicio viniendo de Vitigudino, en la que realizaremos una renovación de redes y de acerado, con el fin de mejorar esa entrada a municipio. También es un amplio proyecto desglosado en 13 mini proyectos que iremos realizando poco a poco.

- En cuanto a los fondos europeos, Doñinos tiene mucho que decir.

En este momento existen dos proyectos que están siendo supervisados. Uno es la rehabilitación de edificios públicos, donde hemos incluido la rehabilitación del pabellón de deportes con más de 1.600.000 € de coste. El segundo está relacionado con la eficiencia energética, donde se incluye un proyecto de más de 1.750.000 €. Posiblemente, en un breve periodo nos confirmen si entramos dentro de los fondos europeos. Ahora estamos preparando otro proyecto, de 200.000 euros, para el cambio de calderas de todos los edificios públicos, dentro de la eficiencia energética. Y un último proyecto, construir un carril bici integral en el que, por un lado, será carril bici y, por otra parte, será un carril integrado con los vehículos de motor. Un proyecto que abarca a todo el municipio.

- ¿Qué tiene que decir de la travesía de la CL-517?

De momento no tenemos información de que la Junta, en este caso, que es a quien le corresponde, vaya a modificar el proyecto que ya tienen de la variante de Doñinos.

- ¿Y qué es lo que lo retiene? Porque es una vía con mucho tráfico.

Lo desconocemos, porque la Junta no nos ha comunicado nada, y no sabemos cuál es el motivo por el que, de momento, esta circunvalación se retiene. Imagino que también irá unido a los nuevos proyectos del Puerto Seco, que una vez que se inice todo el desarrollo industrial que va a llegar por la parte de Salamanca, al final la Junta tenga que acometer esta infraestructura.

- Y ya que estamos con el tema empresarial, ¿en qué situaciones están los parques industriales y el desarrollo industrial de Doñinos?

Ahora mismo está bastante bien. Tenemos un polígono industrial donde se están comprando parcelas por parte de diversas empresas. Tenemos uno a medio desarrollar en el que se están comprando las parcelas para que exista un desarrollo integral de ese polígono. En este momento tenemos tres polígonos para desarrollar y, en uno de ellos, es inminente que la empresa Land Company se va a desarrollar de frente al polígono que ya tenemos. Ello quiere decir que 'Dos Pinos' está en un enclave primordial en estos momentos, con el tema del Puerto Seco, y tendemos que va a haber un desarrollo importante e industrial en los polígonos industriales de Los Llanos, cercano al Puerto Logístico.

- ¿Qué parte le corresponderá a Doñinos respecto al Puerto Logístico de Salamanca?

En todos estos polígonos, lo que es todo lo que concierne al Puerto Logístico, a Doñinos solo le corresponde una pequeña parcela dentro de todo este proyecto. Pero sí que es cierto que tenemos un suelo industrial justamente de frente a lo que va a ser el desarrollo industrial del Puerto Seco. Quiere decir que, aunque realmente a Doñinos no le vaya a tocar nada industrialmente con este desarrollo, entendemos que, por otro lado, tenemos un polígono cercano a toda este desarrollo industrial. Y hay una parte importante, como es toda la gente que venga a trabajar a esta zona, pues va a tener a Doñinos a tiro de piedra y, por ello, puede haber un aumento de la población dentro del municipio.

- Doñinos firmó el protocolo con el controvertido Peace City World Salamanca, ¿qué opinión tiene al respecto?

Es una propuesta que se hizo desde el Ayuntamiento de Salamanca, juntamente con todos los ayuntamientos del Alfoz, para un desarrollo industrial prioritario, que era el que todos los alcaldes vimos desde el inicio. A partir de ahí, todo lo que ha salido después, entendemos que no se ha comprendido perfectamente por parte de la ciudadanía. Ese desarrollo real no era construir una mega ciudad como se ha dicho, sino el desarrollo real de todo el Alfoz. El deseo es que hubiera inversión en Salamanca y en los polígonos industriales que tenemos alrededor de la ciudad. A partir de ahí crecerían los municipios y crecería Salamanca. Pero si no hay industria o gente que venga a invertir, es imposible crear una ciudad más grande de lo que es ahora mismo.

"No se ha comprendido qué era el Peace City World Salamanca. No era crear una mega ciudad, como se ha dicho, sino el desarrollo real de la ciudad de Salamanca y todo el Alfoz".

- Alcalde, Doñinos también es cultura.

Tenemos un amplio programa dentro de las actividades culturales a lo largo de todo el año. Por ejemplo, en estos días la matanza tradicional. También hace poco tuvimos un concierto de Maruja Limón para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Después organizamos las fiestas de San Marcos y Santo Domingo, en las que también tenemos muchas y variadas actividades culturales. El resto de programación cultural que tenemos a lo largo del año son cada 15 días teatro, cuentacuentos, magos, conciertos y, también, la actividad extraescolar que hay en el municipio, con más de 30 actividades, donde están participando más de 400 personas.

- Respecto al transporte interurbano, ¿qué afirma?

Estamos trabajando duramente con el transporte. Es cierto que es muy complicado. Como bien sabe todo el mundo, hemos hecho una propuesta para que haya una integración del transporte metropolitano con el transporte de Salamanca. Ha sido un estudio con modificación de horarios, hemos incrementado los mismos. Además, vamos a modificar alguna parada que se ha solicitado a Salamanca para poder parar en el centro de salud. Trabajamos para mejorar ese transporte público, que es muy deficitario.

- Finalmente, se presupone que usted encabezara nuevamente la lista de Ciudadanos a la Alcaldía de Doñinos el 28 de mayo.

En un principio, mis compañeros vuelven a contar conmigo. Confían en la labor que hemos realizado durante estos ocho años, y ellos son los que quieren que siga. Yo, como somos muy claros y muy transparentes, le he propuesto que si alguno de ellos quiere encabezar la lista, no tengo ningún inconveniente. Al final se trata de personas que quieren trabajar por el municipio y da igual quien sea, lo que necesitamos es que trabajen por el bien de los ciudadanos y por la mejora del municipio.

