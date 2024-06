Puente dice que la identidad castellana y leonesa "nunca ha cuajado en la ciudadanía" y pide una "especial atención" para León

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este jueves que la identidad castellana y leonesa "nunca ha cuajado en la ciudadanía" y ha pedido una "especial atención" para León. "Castilla y León es una comunidad autónoma que, por las razones que sean, se creó con esa configuración, pero nunca ha cuajado. No hay una identidad castellana y leonesa en la ciudadanía. Los leoneses nunca han aceptado ni asumido su pertenencia a esa Comunidad", ha afirmado, en una entrevista en Onda Cero.

Puente, que se ha pronunciado así tras la aprobación este miércoles de una moción en favor de una autonomía leonesa en la Diputación de León, ha asegurado que la provincia leonesa es la "que tiene una crisis estructural más importante" de España y ha recordado que la población "cae a plomo" y "ha perdido mucha actividad". "Mientras en el pasado ha encontrado vías como la minería que le han ayudado mucho, creo que no ha encontrado recursos alternativos para hacer frente a esta crisis, por lo cual es una tierra que merece una especial atención”", ha afirmado.

El ministro ha asegurado que Castilla y León es la única comunidad autónoma "que tiene una fiesta por su día y no la celebra unida". "Incluso desde el PSOE de León se propuso celebrarla dos días, y cuando me preguntaron dije que no me parecía mala idea: hagamos dos fiestas y nosotros vamos a la de los leoneses el día que la hagan ellos y que ellos que vengan a Villalar a celebrar la nuestra. No sé, buscar fórmulas de encaje, de que se sientan más a gusto", ha afirmado.

Puente ha insistido en que "respeta y entiende" la aprobación de la moción en favor de la autonomía leonesa, aunque ha asegurado que "en ese terreno" ya tiene "el lomo suficientemente zurrado". "Castilla y León tiene cuarenta años de existencia y desde el punto de vista del sentido de pertenencia no ha funcionado. Esta es la realidad. Me duele, porque tampoco lo entiendo muy bien", ha señalado.

El ministro ha asegurado que no cree que "vaya a cambiarles la vida" a los leoneses "si están aparte" pero ha respetado que ellos "lo crean firmemente". "Creen que están siendo perjudicados. Con las cifras en la mano yo creo que no es cierto. Creo que tienen problemas sin ninguna duda, y claro que necesitan una especial mirada, pero quizá también necesitan políticos locales con mejores ideas. No todo va a venir de fuera", ha zanjado.