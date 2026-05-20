El PP ahonda en la herida del PSCyL y afea su férrea defensa de Zapatero: “Han perdido la dignidad, es vergonzante”

Patricia Gómez, Carlos Martínez, Pedro Sánchez, Rodríguez Zapatero y Óscar Puente en el último acto de campaña de las pasadas elecciones. M. Chacón ICAL

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha cargado este miércoles contra el PSOE de Castilla y León y su líder, Carlos Martínez, por reiterar públicamente su apoyo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Después de conocerse su imputación judicial por su presunto liderazgo en una trama criminal y su actividad como comisionista internacional.

García califica de “vergonzante” la actitud de los socialistas castellanos y leoneses y asegura que su posicionamiento “da la medida exacta de lo que es el socialismo en esta comunidad”.

“Es vergonzante que el Partido Socialista de Castilla y León comience esta legislatura saliendo dos días consecutivos a defender a Zapatero, que está siendo investigado por estos gravísimos motivos”, afirma la portavoz popular.

La dirigente del PP sostiene además que el PSOE autonómico “es una extensión del sanchismo” y acusa a Carlos Martínez de representar “la degradación de un partido que está en plena descomposición”.

“Son más de lo mismo: el brazo del sanchismo en Castilla y León”, señala García, quien insistió en que el PSOE regional “ha perdido toda dignidad”.

En este sentido, cuestiona que el líder socialista dedique sus esfuerzos a respaldar al expresidente en lugar de centrarse en los problemas de la Comunidad. “¿Cuántos días más va a dedicar el señor Martínez a defender a Zapatero en lugar de trabajar por los castellanos y leoneses?”, se preguntó.

Inicio de legislatura

La portavoz popular asegura que el Partido Popular afronta el inicio de la legislatura con una actitud “de estabilidad, proyecto y futuro”, frente a un PSOE que, a su juicio, “se dedica a defender a expresidentes imputados”.

“Mientras el presidente Mañueco y el Partido Popular trabajamos para dar el mejor gobierno posible a esta comunidad autónoma, el Partido Socialista de Castilla y León está defendiendo a expresidentes imputados. Esa es la diferencia: unos trabajamos para los ciudadanos, otros se dedican a cubrir las vergüenzas de sus líderes”, sentenció.

Por último, García lanza un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y reivindicó la victoria electoral del PP en Castilla y León.

“Afortunadamente, en esta comunidad el Partido Popular ha ganado las elecciones. El PSOE no va a tener espacio en Castilla y León para estas tramas que tanto defiende. Esta comunidad merece un gobierno serio, y eso es exactamente lo que vamos a darle”, concluyó.