Mañueco promete que su futuro Gobierno ofrecerá "un horizonte de progreso" a Castilla y León: "Podemos conseguirlo"

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha prometido este martes que el futuro Gobierno autonómico ofrecerá "un horizonte de progreso" a la Comunidad. "Podemos conseguirlo", ha señalado.

Mañueco, que se ha pronunciado así en el acto de entrega de los Premios Castilla y León 2025, ha reivindicado la necesidad de "hablar y entendernos" para construir "un proyecto de futuro que ilusione y que ensalce la nobleza del trabajo político".

"El sentido más digno de la política es el que guía nuestros pasos para garantizar estabilidad y certidumbre, que es lo que necesitan Castilla y León y España", ha afirmado el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones.

Mañueco ha mostrado su rechazo al "ruido y las frases vacías" que, a su juicio, inundan la política actual y ha apuntado que "la política es vida y la vida implica discrepancia y debate, que nunca debe convertirse en descrédito personal".

El presidente ha recordado que "Castilla y León es Comunidad y, por ello, es casa también del entendimiento", citando al premiado José Luis Puerto, y ha convocado "a todas las fuerzas políticas y sociales de Castilla y León a ese gran esfuerzo de concordia".

Una financiación "justa"

En un tono constructivo y ambicioso, Mañueco ha detallado los pilares de ese acuerdo de Gobierno. "Para construir Castilla y León desde la lealtad institucional y el respeto a nuestra Constitución, al Estatuto de Autonomía y al Estado de Derecho", ha señalado.

Y ha enmarcado esa Castilla y León en "una España de ciudadanos libres e iguales, sin privilegios, con los mismos derechos y deberes, una solidaridad asegurada y una financiación justa, suficiente e igualitaria".

También ha apostado con firmeza por "la cultura del esfuerzo, del mérito, del talento y de oportunidades para nuestros jóvenes" y ha insistido en la necesidad de garantizar "la libertad, seguridad jurídica y confianza a quien emprende y trabaja en ella".

Pero Mañueco ha apostado también por "avanzar desde el humanismo solidario”, buscando "la máxima cohesión social y el mayor cuidado para las personas más vulnerables y necesitadas".

El "trabajo conjunto"

El presidente de la Junta en funciones ha puesto en valor los logros alcanzados en la Comunidad gracias al "trabajo conjunto". Una economía que "crece de manera muy dinámica", "con más gente trabajando que nunca" y "con los impuestos más bajos de nuestra historia".

Además, ha sacado pecho de que Castilla y León se sitúa "en el pódium nacional de los grandes servicios públicos".

Ha destacado medidas como la educación gratuita de 0 a 16 años y el autobús gratuito con la tarjeta Buscyl, que ya beneficia a más de 700.000 usuarios. "Hemos dado pasos de gigante y nuestros objetivos deben ser igual de ambiciosos", ha señalado.

Recuerdo a María Caamaño

El acto, celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, ha comenzado, sin embargo, con una nota de profunda emoción y tristeza.

Mañueco abrió su intervención recordando a María Caamaño, "nuestra querida princesa futbolera guerrera", última galardonada con el Premio de Valores Humanos, fallecida recientemente.

"Comienzo estas palabras con gran tristeza porque nos duele en el alma la pérdida de María Caamaño", ha dicho. "Tuve la gran suerte de conocerla bien y recibir sus inmensas lecciones de amor a la vida, con su eterna y encantadora sonrisa, ahora ya en el cielo", ha afirmado.

El presidente ha definido a María como "una fuente de alegría ante las adversidades más crueles", "una agradable brisa de aire fresco" y "una gran fuerza de cohesión de su familia", a la que ha trasladado todo su "afecto, cariño y admiración".

"María, siempre guardaremos tu recuerdo en el mejor espacio de nuestro corazón. Descansa en paz", ha afirmado.

Reconocimiento a los premiados

El presidente de la Junta en funciones ha tenido también unas palabras de reconocimiento a los premiados que, según sus palabras, "nos representan" y expresan "toda la riqueza cultural, social, artística y científica que posee Castilla y León".

Mañueco ha agradecido la intervención del Premio de las Letras, Tomás Sánchez Santiago, y ha elogiado al grupo Nuevo Mester de Juglaría, Premio de las Artes, por sus 57 años preservando la memoria colectiva a través de la música.

Al Ayuntamiento de Benavente, Premio de Tauromaquia, le ha reconocido su compromiso de más de tres siglos con el Toro Enmaromado, "parte de su misma identidad".

En Ciencias Sociales y Humanidades, ha destacado la labor de Germán Vega García-Luengos, quien ha dedicado su vida al teatro clásico español y al Festival Olmedo Clásico.

El Premio de Valores Humanos y Sociales fue para Proyecto Hombre Castilla y León, cuyas cinco fundaciones reciben el reconocimiento por su "enorme y altruista trabajo" con las personas que sufren adicciones.

En Deporte, Mañueco ha alabado a Laura López Valle, "sirena de Valladolid", medallista olímpica y europea, por inculcar "los valores de la igualdad, el respeto, el esfuerzo, la superación y la constancia" a las nuevas generaciones.

Finalmente, el Premio de Investigación Científica y Técnica e Innovación ha recaído en Verónica Pascual Boé, quien desde Burgos convirtió una pequeña empresa familiar en líder europeo de robots móviles presente en 17 países.

Una CyL "que lidera"

"Decías que llegabas con etiquetas que te ponían las cosas difíciles: mujer, joven e hija de los jefes. Etiquetas que rompiste, porque el talento no entiende de sexos, edad o filiación. Solo de voluntad, competencia y trabajo", le ha recordado Mañueco.

El jefe del Ejecutivo autonómico en funciones ha destacado su ejemplo "sobre todo para nuestras mujeres y nuestros jóvenes".

Cerrando su discurso con un mensaje de optimismo y orgullo por la Comunidad, el presidente ha afirmado que "tenemos talento, recursos, voluntad y, sobre todo, unas gentes orgullosas de nuestro pasado y muy capaces de luchar por nuestro futuro".

Y ha invitado a construir "una Castilla y León que cree, que propone, que actúa y que lidera", un lugar "donde podemos soñar y crear, trabajar y sentir, gozar y sufrir, crecer como personas y compartir como paisanos".

Y ha citado al poeta Victoriano Crémer para recordar que Castilla y León "es un viejo mar luminoso y cambiante, que conserva en su hondón convulso el cántico eterno de la libertad".

"Muchas gracias a todos y ¡Viva Castilla y León!", ha zanjado Mañueco ante un auditorio que, en un mismo acto, ha honrado el talento, ha lamentado una pérdida irreparable y ha recibido un claro llamamiento a la unidad para mirar al futuro con ambición y esperanza.