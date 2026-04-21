Pollán admite negociaciones “lentas” con el PPCyL y sigue sin fijar plazos: “No calcaremos el acuerdo de Extremadura”

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, atiende a los medios ICAL

El portavoz parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha reconocido este martes que las negociaciones con el Partido Popular para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad en Castilla y León avanzan “despacio”.

Lo hacen “sin un calendario definido” y en una situación marcada por la incertidumbre tras las elecciones autonómicas y las negociaciones en otras Comunidades.

El dirigente de Vox ha mantenido una posición de prudencia y ha evitado concretar avances. “Van despacio, van lentas”, reconoció Pollán al ser preguntado por el ritmo de los contactos con el PP.

A pesar de ello, ha insistido en que su formación prefiere mantener la negociación fuera del foco mediático.

“No vamos a negociar en los medios de comunicación”, reiteró, defendiendo que la discreción es clave para evitar “malinterpretaciones” y facilitar un acuerdo que, según dijo, debe estar orientado a beneficiar “a todos los ciudadanos de Castilla y León”.

El portavoz de Vox ha evitado en todo momento fijar plazos concretos para un posible pacto. “No lo sé”, respondió al ser preguntado por fechas, aunque admitió que los tiempos son “muy justos”.

En este sentido, subrayó que los procesos de negociación pueden variar y que no existe un calendario cerrado.

Pollán ha situado como referencia el reciente acuerdo alcanzado en Extremadura entre PP y Vox, al que definió como “un primer paso” hacia el cambio político que su partido defiende.

Según explicó, ese pacto refleja un “cambio de rumbo” frente a las políticas aplicadas durante años por el bipartidismo, aunque dejó claro que no se trasladará de forma literal a Castilla y León.

“No podemos calcar el acuerdo en ningún sitio”, afirmó, aunque sí destacó la existencia de “cuestiones troncales” comunes en todas las negociaciones en las que participa Vox, incluidas las abiertas en Aragón.

Entre esas líneas comunes, Pollán citó “La prioridad nacional en el acceso a ayudas públicas, la lucha contra la inmigración ilegal, el apoyo al campo y a la industria frente a determinadas políticas climática y las medidas en vivienda y servicios sociales orientadas, según Vox, “a los ciudadanos españoles”.

El dirigente también lamentó que el debate público se haya centrado en “dos aspectos puntuales” del acuerdo extremeño, cuando —según defendió— incluye “muchas medidas positivas” que podrían adaptarse a Castilla y León.

Mensaje ideológico y defensa de la “coherencia”

Pollán insistió en que Vox mantiene un discurso homogéneo en todos los territorios. “No somos sospechosos de decir una cosa en un sitio y otra en otro”, afirmó, recordando que las propuestas de su partido han sido reiteradas en campañas autonómicas recientes.

En este sentido, defendió el concepto de “prioridad nacional” y aseguró que forma parte del núcleo del programa político de Vox, frente a interpretaciones más restrictivas que, a su juicio, realiza el Partido Popular.

Además, aseguró que estas discrepancias evidencian un problema interno en la formación. “Siempre hemos hablado de que hay 17 partidos populares”, ironizó, en alusión a las diferencias entre las direcciones autonómicas y la cúpula nacional.

A su juicio, corresponde al PP aclarar esas divergencias y decidir si respalda plenamente a sus líderes territoriales en las negociaciones. “Son ellos los que deben explicar si están de acuerdo o no”, señaló.

Preguntado por el impacto de las políticas acordadas en Extremadura sobre organizaciones sociales, Pollán matizó que las medidas no afectan de forma general a entidades como Cruz Roja o Cáritas.

Según explicó, las restricciones planteadas se dirigirían únicamente a aquellas organizaciones que, desde la perspectiva de Vox, puedan “favorecer la inmigración ilegal o el tráfico de personas”.

Rechaza acudir a Villalar

Por otro lado, Pollán ha confirmado que no asistirá a la celebración del Día de Castilla y León en Villalar de los Comuneros, manteniendo la línea que ha seguido en los últimos años.

El dirigente defendió que el Estatuto de Autonomía no obliga a acudir a ese acto y aseguró que respeta la festividad, pero considera que la celebración está “politizada” por parte de la izquierda, “solo hay que ver su manifiesto”, ha explicado.

“El Estatuto de Autonomía, que yo sepa, dice que se celebra el Día de Castilla y León. No pone en ningún sitio que haya que ir a Villalar. Yo desde luego no voy a ir”, dijo Carlos Pollán,

En este sentido, defendió la libertad de cada representante para decidir cómo conmemorar el día de la Comunidad.

“Yo no voy a participar, no lo he hecho en estos cuatro años, no lo he hecho nunca, no solo en estos cuatro años, y por supuesto no lo voy a hacer, pero cada uno es libre de celebrar ese día donde quiera y como quiera”, apostilló.

Pollán ha realizado estas declaraciones durante su atención a los medios con motivo de la entrega de los premios de la Comunidad, en un acto en el que, en su intervención inicial, quiso destacar el papel de la sociedad civil y recordar a la premiada del pasado año, María Camaño, la niña salmantina fallecida la semana pasada, a la que definió como “un ejemplo de superación, lucha y amor por la vida”.