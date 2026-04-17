Mañueco: "Vamos a construir un proyecto de futuro para cuatro años y a ofrecer un Gobierno de estabilidad"

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, durante su intervención en la quinta jornada del Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre'. Sara Fernández

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido este viernes a constituir un Ejecutivo "sólido, eficaz y útil" en el marco de las negociaciones entre PP y Vox tras las elecciones del pasado 15 de marzo.

"Vamos a construir un proyecto de futuro para cuatro años y a ofrecer un Gobierno de estabilidad", ha asegurado Mañueco, durante su intervención en la sexta edición de Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!, que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

El presidente de la Junta en funciones ha denunciado que la propuesta de financiación del Gobierno de Pedro Sánchez "ataca a las comunidades" y ha defendido el "liderazgo" castellano y leonés en la gestión de los servicios públicos.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León

"En Castilla y León estamos consiguiendo crecer en actividad económica y en empleo de calidad. Lo estamos haciendo con los impuestos más bajos de nuestra historia y estamos a la cabeza de España en la gestión de los servicios públicos", ha señalado.

El apoyo a las empresas

Y ha recordado que en la Comunidad "hay más gente trabajando que nunca" y que el paro ha bajado un 20% en los últimos cuatro años, mientras que se han incrementado en un 7% los afiliados a la Seguridad Social.

Además, ha destacado que el PIB de Castilla y León ha crecido un 13% durante la pasada legislatura. "Estamos liderando el crecimiento de la producción industrial en España", ha afirmado.

Mañueco ha destacado el "apoyo" de la Junta a todas las empresas que quieran "implantarse, crecer y crear empleo" en la Comunidad con "ayudas directas, apoyo a la internacionalización y suelo industrial de calidad y a bajo coste".

"La inversión extranjera directa en Castilla y León ha aumentado más de un 185% y eso indica la importancia que tiene en la Comunidad la apuesta del sector empresarial. Nuestros trabajadores y empresarios están muy bien preparados, están en los rankings de cabeza", ha añadido.

Una gestión "útil y eficaz"

El presidente de la Junta en funciones ha recordado que Castilla y León es "líder" en energías renovables, automoción y turismo rural, y una comunidad "de referencia" en agroindustria, defensa, aeronáutica, biomedicina, logística, industria farmacéutica o ciberseguridad.

"Todo esto lo estamos consiguiendo con menos deuda, dos puntos menos que la media autonómica, y lo hacemos con la fiscalidad más baja de nuestra historia. Son datos, no son relatos, son hechos", ha insistido.

Mañueco ha defendido que la Comunidad ofrece "una gestión útil y eficaz" y ha hecho hincapié en que Castilla y León es "la cuarta comunidad que mejor ejecuta sus presupuestos, la segunda que mejor ejecuta sus inversiones reales y la que mejor ejecuta las operaciones de capital".

"Si hablamos de fondos europeos, estamos entre las comunidades que mejor los gestionan, con un nivel de ejecución superior al 85% en los Fondos Next Generation", ha recalcado.

El "liderazgo" en servicios públicos

El jefe del Ejecutivo autonómico en funciones ha recordado también que Castilla y León está "a la cabeza de España en la gestión de los servicios públicos".

"Somos los primeros en España en el sistema educativo, los segundos en la dependencia y servicios sociales y los terceros en Sanidad, según los informes independientes", ha afirmado.

Y ha recordado que "no hay ninguna otra comunidad que esté en el pódium en los tres sectores en los servicios públicos en estas tres áreas clave". "No es fruto de la casualidad, es fruto de una voluntad política continuada en el tiempo", ha señalado.

Mañueco ha asegurado que la Junta está consiguiendo que la Sanidad "llegue a todos los rincones y a todas las personas, con profesionales excelentes, tecnologías de vanguardia y esfuerzo presupuestario".

Y ha recordado medidas como la educación gratuita de 0 a 16 años y la apuesta por "proteger a las personas en el medio rural, con casi 200 ambulancias de emergencias y helicópteros medicalizados en todas las provincias".

El transporte gratuito

Además, ha recordado una de sus medidas estrella, la gratuidad del transporte público para todos los empadronados en las líneas gestionadas por la Junta con la tarjeta Buscyl.

"Son ya 700.000 las tarjetas Buscyl que han sacado nuestros paisanos y más de nueve millones de viajes que dan fe de la apuesta que hacemos por un sector fundamental", ha afirmado.

Y ha defendido que la gratuidad del transporte público permite "un ahorro en los bolsillos de los ciudadanos y también que haya menos coches, con una apuesta por el medio ambiente, y una mayor vertebración territorial en una comunidad que es la más grande de España".

"Sabemos gestionar bien, con eficacia y con utilidad, los servicios públicos pero esto necesita una mejor financiación autonómica", ha insistido.

Una financiación "dialogada y justa"

Mañueco ha defendido una financiación autonómica "dialogada y justa" y ha asegurado que la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez "empeora la financiación" y "trata de imponerla".

"No está hecha desde el diálogo con todas las comunidades y es un ataque a las comunidades autónomas porque lo único que ha intentado es negociar con sus socios", ha lamentado.

El presidente de la Junta en funciones ha recordado que con la financiación autonómica es "con lo que pagamos los hospitales, centros de salud, colegios e institutos, residencias de mayores, transporte público y construcción de vivienda".

"Castilla y León tiene el 5% de la población y casi el 20% del territorio, no podemos recibir solo el 1,29% de los nuevos fondos de la financiación autonómica", ha advertido.

Y ha asegurado que España "no puede permitirse un Gobierno que mira solo por el interés de sus socios y para si mismo con el olvido de la necesaria igualdad de las personas y territorios".

Infraestructuras e inversiones pendientes

Mañueco ha recordado que Castilla y León tiene pendientes "una quincena de inversiones en autovías y ferrocarriles e inversiones en el Corredor Atlántico, ya que no hay Plan Director y es absolutamente imposible que pueda impulsarse".

"Están pendientes muchas inversiones en infraestructuras agrarias y es imprescindible apuesta por el almacenamiento de agua y aumentar la capacidad regulatoria en la Cuenca del Duero, que es la que tiene la menor capacidad regulatoria de España", ha añadido.

Y ha pedido "una apuesta clara por la digitalización" ya que es "imprescindible" la cobertura de banda ancha y 5G en toda la Comunidad. "Tenemos que llegar a los 2.248 ayuntamientos y a las casi 4.000 localidades que tiene nuestro territorio", ha añadido.

En lo que se refiere a las infraestructuras energéticas, ha asegurado que es necesaria "una apuesta en la inversión adaptada a la demanda de las empresas y flexibilizar la normativa para que se favorezca el autoconsumo".

"Somos líderes en energías renovables y exportamos el 50%, no tiene sentido que se produzca esta situación porque la falta de inversión del Gobierno es un escollo para nuestro crecimiento industrial", ha señalado.

Y ha defendido que es necesario "un plan de choque de manera inmediata para favorecer la implantación de nuevas industrias y la expansión de otras".

"No sé cuál es el motivo, no sé si por incapacidad, desidia o desprecio, pero desde el Gobierno de Pedro Sánchez se está poniendo un freno a nuestra tierra", ha afirmado.

La "estabilidad" de Castilla y León

Mañueco ha asegurado que "la falta de estabilidad y credibilidad en el Gobierno complica las cosas" y lo ha contrapuesto con la situación de Castilla y León.

"Hemos demostrado que aportamos certidumbre a la sociedad, ofrecemos gobiernos que funcionan y que hacen las cosas con lógica, impulsamos avances y mejoramos de forma palpable los servicios públicos de competencia autonómica", ha señalado.

El presidente de la Junta en funciones ha asegurado que, en las recientes elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo, dieron "un ejemplo" a la hora de centrarse "en los problemas de la gente y en hacer un proyecto de futuro ambicioso".

"En esta campaña electoral hemos sabido transmitir lo que hacemos día a día, que es gestionar con eficacia pensando siempre en el interés general y en el bien común. En estos tiempos en los que se lleva más el ruido a veces no resulta fácil pero lo hemos conseguido", ha señalado.

Un Gobierno "sólido"

Mañueco ha recordado que el PP recibió "el respaldo mayoritario de las personas de Castilla y León" en los comicios y se ha comprometido a trabajar "para construir un proyecto de futuro para cuatro años y ofrecer un Gobierno de estabilidad".

"Un Gobierno que sea capaz de hacer realidad los proyectos que hemos comprometido las últimas semanas. Somos una tierra que quiere seguir creciendo, queremos seguir creando empleo y atrayendo talento joven", ha afirmado.

Y ha recordado que la primera medida que adoptará el nuevo Ejecutivo autonómico será "que la primera matrícula del curso universitario 2026-2027 será gratuita y servirá para retener talento".

Mañueco ha recordado que su objetivo es situar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades de España, no solo en la gestión de los servicios públicos sino para impulsar proyectos empresariales que sirvan para desarrollar proyectos de vida".

"Esta es nuestra guía en las negociaciones que estamos impulsando para construir ese proyecto de futuro para Castilla y León y que de ese proyecto de futuro salga un Gobierno sólido, eficaz y útil, siempre al servicio de las personas de la Comunidad y de España", ha zanjado.