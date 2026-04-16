Feijóo denuncia en Wake Up! el "ensañamiento fiscal" del Gobierno y defiende el 'derecho al error' de los contribuyentes

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este jueves en el foro 'Wake Up, Spain!' David Morales

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Núñez Feijóo pide un "despertar democrático" para recuperar la confianza en las instituciones españolas. El presidente nacional del PP propone desactivar lo que llama el "legado envenenado" construido en los últimos años. Feijóo advierte sobre las dificultades que enfrentaría su partido si llegara al Gobierno, refiriéndose a un "campo de minas". Estas declaraciones se realizaron durante la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizada por EL ESPAÑOL e Invertia.

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves un "despertar democrático" para recuperar la limpieza pública, la generación y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

"Si los españoles me encargan la Presidencia del Gobierno", ha señalado, su primer desafío será "desactivar el legado envenenado que se ha ido construyendo en todos los frentes en los últimos años".

"Soy consciente del campo de minas que vamos a encontrarnos", ha afirmado Feijóo durante su participación en la sexta edición de Wake Up, Spain! organizada por EL ESPAÑOL e Invertia.

Durante su intervención, el líder del PP ha denunciado el "ensañamiento fiscal" del Gobierno con familias y empresas, la deslealtad de la política exterior de Pedro Sánchez y la "impunidad" que ha facilitado que se multiplicaran los escándalos de corrupción en su Ejecutivo.

Feijóo ha acusado al presidente Pedro Sánchez de "manosear" la política exterior para "contentar a minorías o desviar la atención de los problemas domésticos".

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP

A su juicio, Sánchez no sólo ha cambiado el posicionamiento exterior de España "de espaldas a las Cortes Generales", sino además, "traicionando los pilares básicos del europeísmo".



Y se ha referido al discurso del presidente español durante su viaje a China.

"Un dirigente leal jamás defendería el repliegue de Occidente", ha indicado Feijóo, "lo que tiene que hacer es expandir sus valores. Es lo que haríamos los pacifistas de verdad, no los pacifistas de pacotilla".

"Y algunos aún no entienden por qué ya señalan a España para hablar del traidor a Europa", ha comentado al respecto.



Feijóo también ha pedido un "despertar socioeconómico" y para ello, ha dicho, es necesario que "el Estado vuelva a funcionar".

"En la política española sobra mucha consigna y falta mucha gestión", ya que "es más fácil agitar a la sociedad" como hace el Gobierno actual, que "cuadrar las cuentas".

Porque, ha recalcado durante su intervención, "la gente no nos pide propaganda, sino propuestas concretas".

Y una política que realmente atienda a las necesidades de los ciudadanos: "Casa, familia, atención, trabajo, servicios que funcionen y un Gobierno que no nos robe, que nos sirva".



Feijóo ha desmontado así el discurso del cohete de Pedro Sánchez: "La gente no come PIB".



Según el líder del PP, la corrupción y una fiscalidad asfixiante han puesto en jaque el Estado del bienestar en España, bajo los Gobiernos de Pedro Sánchez.

Este ha sido su diagnóstico: "Pese a pagar más impuestos que nunca, tener más deuda pública que nunca y haber disfrutado de más fondos europeos que nunca, el actual Gobierno nos ha hurtado a los españoles nuestro dinero con la corrupción, y también está hurtando el Estado de bienestar".

En materia tributaria, Feijóo ha denunciado que "en España no hay una política fiscal, hay un ensañamiento recaudatorio", ha indicado, "con el falso discurso de es para los servicios públicos, el Gobierno se ha ensañado con las familias, sin que haya médicos, viviendas e infraestructuras adecuadas".

El Gobierno no recauda para mejorar el país, sino para tapar sus carencias. pic.twitter.com/3gjCB6UCMZ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 16, 2026

"Con el falso discurso de que paguen los ricos", ha añadido, "se ha ensañado con las clases medias. Y con el falso discurso de que paguen los malvados empresarios, se ha ensañado con los autónomos".

El líder de la oposición ha recordado que los 3,5 millones de autónomos generan el 15% del empleo en España. Y ha desglosado cinco compromisos para este sector, que aplicará cuando llegue al Gobierno.

Entre ellos, el reconocimiento por ley del "derecho al error" de los autónomos, para que su primer incumplimiento administrativo (por ejemplo, en la inclusión de las facturas) "no sea sancionable y se premie la colaboración".

Pero también no cambiar las reglas sin previo aviso, y aplicar una reducción "real y drástica" de la burocracia.

Porque "el autónomo es experto en su profesión, no en Derecho tributario", ha recordado, "un país que quiere prosperar no puede permitir que el talento se pierda en formularios y trámites".

De este modo, ha anunciado el líder del PP, desaparecerá la liquidación trimestral y los autónomos podrán elegir si quieren presentar una declaración semestral o anual.

Dos propuestas más. Por un lado, un "alivio fiscal real". Se aplicará la tarifa cero en los primeros años, con exenciones fiscales para los que no lleguen al Salario Mínimo.

Feijóo ha recordado que el Gobierno está incumpliendo la directiva europea por la que se debe eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 80.000 euros al mes.

"Los autónomos no pueden ser los pagafantas de los excesos del Gobierno", ha dicho al respecto, "no piden privilegios, sino que se apliquen las leyes".