Alejandra Vidal (JTI): "Estamos totalmente comprometidos a seguir invirtiendo en España"

La multinacional JTI (Japan Tobacco International), fabricante de marcas líderes como Camel y Winston, prevé seguir aumentando sus inversiones en España.

"Estamos totalmente comprometidos en seguir invirtiendo". Así lo ha anunciado, Alejandra Vidal, directora de Asuntos Corporativos y Comunicación de JTI Iberia, durante su intervención en la sexta edición de Wake up! Spain, Wake up! Europe, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

Vidal ha asegurado que España tiene un papel clave en el área industrial. "Tenemos una fábrica en Tenerife en la que llevamos invertidos más de 100 millones de euros en la última década, y ahora tenemos comprometida una financiación de otros 20 millones".

Unas instalaciones cuya plantilla quiere ampliar. En la actualidad, ofrece trabajo a 330 personas, y 100 de ellas se han incorporado en los últimos dos años.

"Estamos en plena expansión creando empleo en las islas, en un porcentaje muy por encima del habitual en el sector industrial en el archipiélago", ha señalado.

Alejandra Vidal, directora de Asuntos Corporativos y Comunicación de Japan Tobacco International (JTI) Iberia

Por otro lado, ha resaltado la importancia que tiene la tecnología para JTI. De hecho, la multinacional cuenta con un hub de Madrid que da servicio a los 46.000 empleados que la multinacional tiene repartidos por todo el mundo.

"En este espacio tenemos 220 empleados y esperamos que el equipo siga creciendo. Estamos creando espacio de funciones globales en el que vamos a tener personas de recursos humanos o de análisis de datos para dar servicio a esas 46.000 personas que tenemos en la compañía", ha indicado Vidal.

Campo extremeño

Otro de los sectores en los que invierte JTI es el agrícola. Concretamente en el campo extremeño.

En Extremadura, según ha señalado, hay alrededor de 2.200 empleados que trabajan en el cultivo de tabaco y el 46% de ellos son mujeres. Una cifra que está muy por encima de otros sectores agrícolas.

"Hay un compromiso con el campo extremeño, al que le compramos hoja de tabaco. Desde 2014 tenemos contratos plurianuales para ello. Hablamos de una inversión de 200 millones de euros en Extremadura. Y esperamos que este compromiso continúe de cara a los próximos años", ha indicado.

Por otro lado, la directora de Asuntos Corporativos de JTI Iberia ha hablado de uno los productos más recientes de la compañía, Ploom Aura, un dispositivo de tabaco calentado, categoría de menor riesgo que el tabaco tradicional.

Se trata de un producto que se ha desarrollado "gracias a las inversiones en tecnología" que hace la compañía. Un proceso con el que la multinacional quiere transformarse y adaptarse a los nuevos hábitos de los consumidores.

"Estamos haciendo grandes inversiones en I+D para ofrecer estas alternativas a los consumidores", ha indicado.

Sustancias nocivas

En este sentido, Ploom "reduce significativamente las sustancias nocivas. En concreto, son un 90-95% menos de sustancias nocivas y esto viene gracias a la innovación y la tecnología".

También ha indicado que, para que haya inversión en innovación y que se mantenga (o incluso crezca), la normativa debe ofrecer seguridad jurídica al sector y reconocer la diferencia de riesgos que suponen las nuevas categorías frente al cigarrillo tradicional.

Por eso ha argumentado que para seguir invirtiendo en España "es fundamental contar con un marco regulatorio estable y coherente, que dé seguridad a largo plazo a las compañías que estamos apostando por desarrollar actividad industrial y tecnológica".