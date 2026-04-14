Cacerolada ante las Cortes contra las plantas de biogás y biometano: “No es verde, es un lavado ecológico”

Cacerolada ante las Cortes contra las plantas de biogás y biometano

Cazuelas y silbatos han acompañado esta mañana la protesta de diversos colectivos ciudadanos frente a las Cortes de Castilla y León, coincidiendo con el pleno de inicio de la nueva legislatura.

La concentración, convocada a las 11:30 horas, ha reunido a plataformas vecinales, asociaciones profesionales y representantes de distintos sectores sociales que rechazan la proliferación de plantas de biogás y biometano en el medio rural.

La movilización, impulsada por la plataforma Stop Planta Biogás Machacón, ha contado con el respaldo de agrupaciones llegadas desde distintos puntos de la comunidad autónoma, así como de organizaciones sanitarias, forestales y otros colectivos preocupados por el impacto de estas infraestructuras.

Aurora Vilariño, vecina de Milagros (Burgos) y miembro de la coordinación de la protesta, ha explicado que la principal reivindicación es “que los políticos nos tengan en cuenta”.

Según ha señalado, la gestión actual en materia de implantación energética “es nefasta” y responde a decisiones que no están teniendo en cuenta la realidad de los territorios afectados. “Somos diferentes colectivos, con distintas reivindicaciones, pero coincidimos en algo: queremos que nos escuchen”, ha afirmado.

Los manifestantes han insistido en que la falta de información es uno de los principales problemas. Denuncian que muchos proyectos se plantean en municipios pequeños sin que la población conozca en profundidad sus implicaciones.

“Nos han marcado como zonas de sacrificio”, ha lamentado Vilariño, quien asegura que estas iniciativas no solo afectan al entorno natural, sino también a la vida social de los pueblos.

Durante la concentración, los participantes han cuestionado el carácter “verde” de estas energías, calificándolas de “lavado ecológico”.

Según defienden, lejos de aportar soluciones reales, este tipo de instalaciones generan efectos negativos como la despoblación, la ansiedad entre los vecinos y posibles impactos ambientales.

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En la misma línea se ha expresado Mar Antón, integrante de la plataforma Stop Gas Fuente el Césped, quien ha denunciado que estas plantas “no generan empleo ni beneficios reales para los municipios”.

Antón ha reclamado una legislación más clara y participativa, subrayando la necesidad de cumplir con los mecanismos de consulta ciudadana. “Los territorios no son solo tierra, somos personas”, ha reivindicado.

Entre sus demandas destacan la paralización de nuevos proyectos, mayor transparencia informativa y la inclusión efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Mientras en el interior del Parlamento autonómico se daba inicio a la nueva etapa política, en el exterior los manifestantes han dejado claro que seguirán movilizándose.