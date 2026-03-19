Asaja exige al Gobierno que sus medidas por la guerra de Irán compensen "suficientemente" las pérdidas del sector primario

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, participan en una concentración y manifestación para denunciar la especulación creciente en el mercado del gasóleo agrícola y los fertilizantes, este miércoles en Valladolid Rubén Cacho ICAL

La organización agraria Asaja de Castilla y León ha exigido este jueves al Gobierno de España que sus medidas compensen "suficientemente" las pérdidas por la guerra de Irán.

La opa ha confiado en que, en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, se aprueben medidas que compensen las pérdidas diarias que está ocasionando en el sector primario de la agricultura y la ganadería la subida del gasóleo y los fertilizantes a causa del conflicto.

"En un momento de máxima intensidad en las tareas agrícolas, la magnitud del problema es tal que el campo de Castilla y León se ha manifestado en dos ocasiones consecutivas en pocos días pidiendo medidas urgentes", ha afirmado Asaja.

Y ha recordado que el Gobierno "ha pedido opinión al sector, pero no ha desvelado ni el importe ni el procedimiento que va a utilizar para ponerlas en marcha".

Asaja considera que las medidas "deben de ser proporcionales a la gravedad del problema, que además deben revisarse en el tiempo si el conflicto perdura, y tienen que ser de aplicación inmediata".

Además, la opa ha exigido al Gobierno "que garantice los apoyos parlamentarios para que no haya mayor problema a la hora de convalidar el Real Decreto-Ley en el Congreso de los Diputados".

También, en este sentido, la organización agraria ha pedido "responsabilidad y altura de miras a las distintas fuerzas parlamentarias, porque cada día de retraso significa pérdidas millonarias para el sector agrario".

En las recientes protestas, Asaja, en unidad de acción con el resto de organizaciones agrarias, ha pedido "que cesen las hostilidades bélicas, que se normalice el mercado internacional de materias primas y que se garantice el suministro de gasóleo agrícola y fertilizantes".

También "que se impida la especulación de las grandes compañías energéticas y de fertilizantes, ayudas directas en función del consumo de cada explotación y un paquete de ayudas fiscales, incluyendo la supresión de todos los impuestos y aranceles a los carburantes y fertilizantes".