Castilla y León sigue con “preocupación” la guerra en Oriente Medio, donde viven 545 ciudadanos de la comunidad

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha trasladado la “preocupación” del Gobierno autonómico ante las posibles consecuencias económicas que podría tener la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán en la región de Oriente Medio.

La comunidad mantiene importantes relaciones comerciales tanto con el mercado estadounidense como con varios países de esta zona, lo que hace que la situación internacional sea observada con especial atención por las autoridades regionales.

Durante su comparecencia después del Consejo de Gobierno, el portavoz ha evitado entrar en el debate político entre partidos sobre la crisis internacional, subrayando que ese tipo de confrontación “no corresponde a una institución pública” ya que en estos momentos se está viviendo un proceso electoral.

En su lugar, ha centrado su intervención en analizar las posibles repercusiones económicas para la comunidad autónoma y en trasladar la inquietud existente entre empresas y trabajadores.

Castilla y León es una comunidad claramente exportadora, con un saldo comercial positivo, es decir, vende al exterior más de lo que importa. Según ha explicado Fernández Carriedo, “cualquier alteración en los mercados internacionales puede afectar directamente a la actividad de muchas empresas de la región”.

Entre los factores que generan inquietud destacan el posible aumento de los costes de producción, la inflación derivada de la subida de materias primas o el encarecimiento de la energía. “Estas preocupaciones”, según el consejero-portavoz, no son exclusivas de la Junta, sino que también son compartidas por otras instituciones y por el tejido empresarial.

Las relaciones comerciales con Estados Unidos continúan siendo muy relevantes para la economía de Castilla y León. Las exportaciones de la comunidad hacia este país alcanzaron los 740 millones de euros, con un incremento del 7 %, a pesar de la existencia de aranceles en algunos productos.

Además, el saldo comercial es claramente favorable para la región, con un superávit de 412 millones de euros y una tasa de cobertura del 226 %, lo que significa que Castilla y León exporta un 126 % más de lo que importa desde el mercado estadounidense.

El consejero ha subrayado que se trata de un mercado “muy importante y difícil de sustituir”. Aunque las empresas de la comunidad trabajan en la apertura de nuevos destinos comerciales, reemplazar un socio económico de estas dimensiones no resulta sencillo.

Los principales productos exportados a Estados Unidos pertenecen a tres grandes sectores: Maquinaria y bienes de equipo, Agroalimentación e Industria química

Intercambios con Oriente Medio

Las relaciones comerciales con países de Oriente Medio también tienen un peso significativo. Las exportaciones de Castilla y León hacia esta región alcanzan los 311 millones de euros, con un superávit comercial de 119 millones.

En este caso, los sectores con mayor presencia son Agroalimentación, Automoción e Industria química

Fernández Carriedo ha señalado que existe una “presencia relevante” de empresas de Castilla y León en estos mercados y que, por ello, la comunidad tiene “interés en que se mantenga la estabilidad que permita continuar desarrollando estas relaciones comerciales”.

Según los datos facilitados por la Junta, 545 personas originarias de Castilla y León residen actualmente en distintos países de Oriente Medio, sin contar a quienes se encuentren allí de forma temporal por vacaciones o viajes puntuales.

La distribución por países es la siguiente: 241 en Emiratos Árabes Unidos, 88 en Arabia Saudí, 85 en Qatar, 80 en Israel y 51 en Jordania

Las autoridades autonómicas mantienen seguimiento de la situación y coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores para garantizar la información y asistencia necesaria a los residentes en la zona.

Ante el escenario internacional, la Junta ha activado canales de coordinación con el Gobierno central. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha contactado con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores para mantener vías de coordinación administrativa y compartir información sobre la evolución de la situación.

Asimismo, desde el área de acción exterior se han habilitado recomendaciones dirigidas a los ciudadanos de la comunidad que se encuentran en la región.