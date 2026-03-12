La guerra de Irán pone en jaque las granjas de leche en CyL, al borde del cierre: “Ha subido el gasóleo hasta un 50%”

Unión de Campesinos de Castilla y León ha denunciado, esta mañana, en rueda de prensa, la situación “cada vez más complicada en la que se encuentran las granjas de leche en 2026” sin “poder asumir ninguna bajada en los contratos de la leche.

UCCL, que ya denunció “parte de esta situación” y “alerta ahora de que la cierta estabilidad de la que se gozaba hace un par de meses ahora ha saltado por los aires y se ha roto el equilibrio”.

“Los últimos conflictos internacionales han abocado a romperlo con subidas de costes de producción, hasta un 50% ha subido el precio del gasóleo, así como la electricidad que ha pasado de estar por debajo de los 40 €/MWh a más de 100 €/MWh, y están arrastrando a otros factores de producción”, apuntan desde UCCL.

Añaden que los contratos realizados en este primer trimestre, según el propio Ministerio, “registran un precio medio con bajadas” con respecto a diciembre de 2025, en varias de las principales productoras de leche.

“También en comunidades autónomas como Cantabria, Castilla y León o Cataluña, de oveja como Castilla y León en Murcia en el caso del capricho de leche”, apuntan.

Ante este escenario, desde Unión de Uniones instan a la industria a que “tenga en consideración las subidas de costes y, por tanto, presente mejoras contractuales proporcionales”, añaden.

Denuncia ante la AICA

Asimismo, UCCL anuncia que a través de Uniones de Uniones ha trasladado a la AICA pruebas sobre “posibles productos que incurrirían en destrucción de cadena de valor en la cadena alimentaria, práctica prohibida en la Ley 21/2013 y considerada como infracción grave según la misma. Se trata de 5 marcas de leche que se ofertaban en supermercados en distintos puntos del territorio, con precios entre 0,89 – 0,79 €/l”.

"Entre unos y otros van a acabar arruinando a todo este sector", comentan desde la organización. "Es necesario hacer seguimiento de estos hechos porque son prácticas vergonzosas y que van contribuyendo a que muchas explotaciones tengan que echar el cierre porque no les compense", añade.

La organización anima a los productores de leche a poner en su conocimiento cualquier práctica sospechosa e insta a la Administración a hacer valer la ley de la cadena alimentaria, con más recursos y control.