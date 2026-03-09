Iberdrola, a través de i-DE, sitúa el desarrollo de las redes eléctricas en Castilla y León como eje estratégico

Iberdrola, a través de i-DE, su distribuidora en España, ha colocado el desarrollo de las redes eléctricas en Castilla y León como uno de sus ejes estratégicos ante la electrificación de la economía.

En este contexto, la Comunidad ha sido el escenario de la XXIII edición del encuentro del negocio de Redes de i-DE, una reunión que ha reunido a más de 400 empleados de la compañía para analizar los retos de futuro del sistema eléctrico.

Bajo el lema 'El presente es eléctrico', el evento ha estado presidido por el director de i-DE en Castilla y León, Óscar Villanueva, que ha estado acompañado de los responsables del Negocio de Red en las provincias de Burgos, Palencia, Ávila, León, Soria, Valladolid, Salamanca y Zamora.

La jornada ha servido para abordar el escenario energético actual, marcado por un crecimiento sostenido de la demanda eléctrica a escala mundial. Según ha destacado Villanueva, el desarrollo de centros de datos, el avance de la movilidad eléctrica y la electrificación de los procesos industriales "están incrementando de forma significativa las necesidades de suministro, lo que hace necesaria una ampliación y modernización de las redes de transporte y distribución".

En este contexto, el director de i-DE en la Comunidad ha destacado que la electrificación de la economía conlleva el rediseño de sistemas concebidos hace décadas para adaptarlos a polos industriales y ciudades que necesitan de mayores niveles de capacidad, resiliencia y flexibilidad.

De la misma manera, se ha ensalzado que la transición energética aporta importantes beneficios para el país y para Castilla y León, pues "contamos con abundantes recursos naturales como el viento, el sol y el agua, fundamentales para generar una energía competitiva y limpia". "Es crucial aprovechar estos recursos mediante el despliegue de tecnologías renovables y de almacenamiento", ha apuntado el responsable autonómico de i-DE.

El encuentro ha abordado igualmente el papel clave de la digitalización de las redes, además de la aplicación de herramientas que se basan en inteligencia artificial, que permiten una mejora de la calidad del servicio y reforzar la capacidad de respuesta y anticipación ante incidencias.

Los responsables de la distribuidora de Iberdrola han incidido en que todas las industrias en crecimiento necesitarán de más electricidad, por lo que es imprescindible incrementar las inversiones en redes.

"Es necesario conocer las nuevas reglas del juego para construir el plan de negocio con el que afrontar con ambición el nuevo periodo 2026-2031. En este escenario, las redes eléctricas inteligentes son la columna vertebral de la transición energética, ya que integran las energías renovables y hacen posible la conexión de los grandes proyectos industriales", ha añadido Villanueva.

Así, el responsable ha concluido reafirmando que la apuesta por la electrificación y por unas redes resilientes y modernas es una condición "indispensable" para conseguir la descarbonización de la economía, garantizar un futuro sostenible, competitivo y de calidad para la sociedad y avanzar en la transición energética.

Actualmente, i-DE gestiona más de 50.000 kilómetros de líneas eléctricas en Castilla y León, contando también con 15.697 centros de transformación en servicio y 246 subestaciones. En los últimos años, la empresa ha llevado a cabo un plan de digitalización de sus redes eléctricas, convirtiendo sus más de 1,5 millones de contadores y la infraestructura que los soporta en inteligentes con capacidades de telegestión, automatización y supervisión.

La digitalización de la red de distribución eléctrica propiciará más información para implantar medidas adicionales de eficiencia y sostenibilidad energética, de manera comprometida con una acción climática urgente y ambiciosa. El despliegue de la red eléctrica inteligente permite dar una respuesta a los nuevos modelos de uso de la red y ofrecer un mejor servicio al ciudadano.