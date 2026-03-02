Ya es oficial en Castilla y León: ayuda directa de hasta 2.500 euros por hijo para pañales y alimentación infantil

La Junta vuelve a convocar el Bono Nacimiento para el cuidado de hijos en Castilla y León, Europa Press

La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha convocado este año el Bono Nacimiento para el cuidado de hijos en la Comunidad.

Una ayuda que cuenta con un presupuesto inicial de 19,6 millones de euros y que busca apoyar a las familias ante los gastos derivados de la llegada de un bebé o la adopción de un menor.

La convocatoria fue publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y recoge que, si fuera necesario para atender todas las solicitudes, la financiación podría ampliarse con una cuantía adicional.

Podrán beneficiarse de esta ayuda las familias cuyos hijos hayan nacido o hayan sido adoptados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. También podrán acceder los nacidos desde el 1 de enero hasta el 2 de marzo de este año, siempre que presenten la solicitud dentro del plazo establecido.

En concreto, podrán optar al bono, las familias con residencia legal en España.

Progenitores (o único responsable familiar en el caso de familias monoparentales o mujeres víctimas de violencia de género) empadronados en un municipio de Castilla y León.

Recién nacidos o menores adoptados también empadronados en la Comunidad.

El plazo para presentar la solicitud es de tres meses desde la fecha de nacimiento o adopción, o desde la publicación del extracto en el Bocyl para los nacidos a comienzos de año.

¿De cuánto es la ayuda?

La cuantía del Bono Nacimiento varía en función de la renta familiar y del número de hijos. Las ayudas oscilan:

Desde 500 euros para el primer hijo en familias con rentas más altas.

Hasta 2.500 euros a partir del tercer hijo en familias con rentas más bajas.

El dinero no se entrega en efectivo, sino a través de la llamada ‘Tarjeta Familia’, que permite a los progenitores adquirir productos esenciales para el cuidado del bebé, como alimentación infantil, pañales o artículos de higiene, en los establecimientos adheridos al programa.

Además, las familias podrán solicitar una ayuda complementaria en caso de discapacidad del menor. Esta podrá tramitarse junto con la solicitud inicial o en un momento posterior, siempre antes de que el niño cumpla cinco años y al amparo de convocatorias posteriores.

Con esta medida, la Junta refuerza su política de apoyo a la natalidad y a la conciliación familiar, en un contexto en el que muchas familias afrontan importantes gastos en los primeros años de vida de sus hijos.