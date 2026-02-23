Los embalses del Duero, al 82,8% de su capacidad, muy por encima de la media: los leoneses, los más llenos

Uno de los embalses gestionados por la CHD. Fotografía: CHD

Los embalses de la cuenca gestionados por la CHD (Confederación Hidrográfica del Duero) almacenan hoy 363,9 hectómetros cúbicos (hm³), lo que supone el 82,8% de su capacidad.

Este valor supone casi 14 puntos porcentuales por encima de la media de la última década y un punto más que lo registrado hace un año. En la última semana, la reserva hídrica ha aumentado en 23,5 hm3.

La reserva por sistemas es la siguiente: León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño): Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 87,5%. Palencia (Camporredondo y Compuerto): Sistema Carrión al 81,6%. Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo): Sistema Pisuerga al 76,5%

En Burgos (Arlanzón y Úzquiza): Sistema Arlanza al 85,6%. En Soria (Cuerda del Pozo): Sistema Alto Duero al 79,1%. En Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja al 85,1%

En Ávila (Castro de las Cogotas). Sistema Cega-Eresma-Adaja al 84,8%. En Salamanca (Santa Teresa): Sistema Tormes al 80,1%. También en Salamanca (Irueña y Águeda): Sistema Águeda al 65,5%