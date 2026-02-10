De una ingeniera industrial a un agente inmobiliario: estos son los candidatos del partido de Silvia Clemente para el 15-M
Nueve Castilla y León ha asegurado que sus candidatos conforman un equipo de personas "que quiere trabajar por Castilla y León, gestionar sus necesidades y dar una respuesta eficaz a los castellanos y leoneses".
El partido de la exconsejera de la Junta y expresidenta de las Cortes Silvia Clemente, Nueve Castilla y León, ha presentado este martes a sus cabezas de lista para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.
La formación ha presentado listas en ocho de las nueve provincias de la Comunidad, todas menos Palencia, y Clemente encabezará la candidatura por la provincia de Segovia.
"Nos sentimos muy satisfechos con el paso que hemos dado para poder ofrecer a los castellanos y leoneses un cambio real en las políticas que se están desarrollando en nuestra Comunidad. Castilla y León de verdad necesita un cambio: los pueblos se quedan vacíos, no hay relevo generacional en el sector agrario, y es francamente desolador ver cómo están nuestros pueblos", ha subrayado el partido.
Nueve Castilla y León ha asegurado que sus candidatos conforman un equipo de personas "que quiere trabajar por Castilla y León, gestionar sus necesidades y dar una respuesta eficaz a los castellanos y leoneses, trabajando con pasión y con todas las fuerzas que permitan conseguir una Comunidad renovada y llena de la fuerza que sus recursos representan".
Candidatos
Estos son los cabezas de lista de Nueve Castilla y León a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo:
- Ávila: Belén Rosado Diago, economista y consultora.
- Burgos: David Ruiz, profesor de Lengua en la UBU y director de máster.
- León: Mario Valladares, comercial con amplia trayectoria.
- Salamanca: Chabela de la Torre, profesora de la USAL y exvicepresidenta de la Diputación Provincial de Salamanca.
- Segovia: Silvia Clemente, funcionaria de carrera y dedicación política como consejera del gobierno regional y presidenta de las Cortes.
- Soria: María José Fuentes, funcionaria de carrera y experiencia en la actividad política en el Ayuntamiento de Soria.
- Valladolid: María Pilar Alonso, ingeniera industrial dedicada a la investigación y al desarrollo de proyectos en esta materia.
- Zamora: Daniel Andrino, agente inmobiliario.