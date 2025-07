El nuevo partido de Silvia Clemente saldrá a "ganar" en las autonómicas: "Nadie nos va a dar órdenes desde Madrid"

La expresidenta de las Cortes Silvia Clemente ha presentado este jueves en Valladolid su nuevo partido, Nueve Castilla y León, y ha anunciado que se presentará a las elecciones autonómicas de 2026 con el objetivo de "salir a ganar". "Nadie nos va a dar órdenes desde Madrid, los partidos trabajan con órdenes que están muy alejadas de la realidad de Castilla y León", ha afirmado.

Clemente ha asegurado que no se sitúa en "ninguna ideología" y ha señalado que no cree en los partidos tradicionales. "Los he conocido y no creo en ellos, nuestros votantes serán aquellos que se ilusionen con lo que voy a ofrecer, no tengo objetivo de atraer votantes que abandonen otros partidos, que me voten aquellos que quieran que Castilla y León avance", ha señalado.

Además, ha asegurado estar "más preparada" que en su etapa como consejera y presidenta de las Cortes ya que durante los seis años en los que ha estado fuera de la política ha trabajado en el sector privado. "Sé qué decisiones hay que tomar y sé cómo se puede crecer, he aprendido y evolucionado y tengo una combinación perfecta del sector público y privado", ha asegurado.

Clemente ha afirmado que su partido viene "a aportar un aire fresco, a abrir una ventana en Castilla y León". "Esto ha sido y es fruto de una reflexión profunda. Llevo seis años fuera de la política, he estado trabajando en el sector privado y eso me permite tener una formación más completa en este momento", ha señalado.

La expresidenta de las Cortes ha asegurado que "no podía seguir asistiendo al declive y la paralización de la Comunidad y a la pérdida de oportunidades" y se ha mostrado convencida de que Castilla y León es "una comunidad muy rica".

"He tenido la suerte de ser responsable de los departamentos más importantes de esta comunidad, de los que representan las fortalezas de Castilla y León, del patrimonio histórico, de la cultura, del turismo, del sector agroalimentario, de la producción primaria de productos y también del medio ambiente. Son las tres grandes fortalezas de la Comunidad", ha afirmado.

Pérdida de oportunidades

Clemente ha apostado por "dejar de perder oportunidades". "Tenemos todas las posibilidades de volver a ser los primeros y jugar en la primera línea porque nadie tiene en este país lo que tiene Castilla y León y se están perdiendo oportunidades, los jóvenes se marchan y no puedo seguir viendo como los jóvenes se tienen que marchar de esta tierra para buscar trabajo", ha señalado.

La líder de Nueve Castilla y León ha asegurado que la Comunidad "merece lo mejor" y ha apuntado que el nombre de la nueva formación es "un nombre de unidad de las nueve provincias porque todas las provincias juntas tienen más oportunidades".

"Castilla y León tiene una fortaleza que merece que nos pongamos a trabajar. Somos un grupo de personas que llevamos trabajando meses en este proyecto, con la mira puesta en crear este partido. Vengo a ofrecer toda mi ilusión y mi pasión en Castilla y León, creo que Castilla y León se merece una oportunidad y estoy dispuesta a trabajar por ella", ha insistido.

Clemente ha asegurado que, progresivamente, se irá conociendo a las personas que la acompañarán en este nuevo proyecto con presentaciones en el resto de provincias de la Comunidad y ha apuntado que hay profesionales "de todos los ámbitos", desde el mundo universitario al de la empresa privada.

Nueve "sale a ganar"

Además, ha confirmado que Nueve Castilla y León se presentará a las próximas elecciones autonómicas previstas, como tarde, para marzo de 2026, y ha asegurado que salen "a ganar" y que pondrán todo su "esfuerzo y trabajo para conseguir el mejor resultado posible".

"Hay que trabajar ilusionando a la gente, hay que generar la esperanza de que podemos ser mucho más de lo que somos y vamos a dar participación a toda la sociedad, manteniendo mesas de trabajo y recogiendo aportaciones de todos los colectivos para que se conviertan en una realidad", ha añadido.

Clemente ha asegurado que van a trabajar "sin órdenes". "Nadie nos va a dar órdenes desde Madrid, los partidos trabajan con órdenes desde Madrid que están muy alejadas de la realidad de Castilla y León y a nosotros las órdenes nos las darán los ciudadanos", ha asegurado.

La líder del nuevo partido ha asegurado que sabe "qué decisiones hay que tomar". "Sé cómo se puede crecer, he aprendido y evolucionado, tengo una combinación perfecta del sector público y privado y eso me da una mejor posición para tomar decisiones", ha insistido.

Y ha asegurado que no se sitúa "en ninguna ideología". "Nuestros votantes serán aquellos que se ilusionen con lo que voy a ofrecer, no tengo objetivo de atraer votantes que abandonen otros partidos, que me voten aquellos que quieran que Castilla y León avance", ha zanjado.