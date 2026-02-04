La ex del PP Chabela de la Torre será la candidata del nuevo partido de Silvia Clemente en Salamanca el 15 de marzo

El nuevo partido de la exconsejera de la Junta y expresidenta de las Cortes autonómicas con el PP, Silvia Clemente, Nueve Castilla y León, ha registrado este miércoles la lista que representará a Salamanca en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo y que estará encabezada por la también expopular Chabela de la Torre.

De la Torre, doctora en Ciencias Económicas y profesora titular de la Universidad de Salamanca, con una reconocida labor como docente, atesora una larga trayectoria en la gestión pública, donde, además de otros cargos, fue vicepresidenta económica de la Diputación de Salamanca con los populares durante ocho años y abandonó el partido tras perder las primarias al liderazgo provincial del partido frente a Carlos García Carbayo en 2023. Desde Nueve Castilla y León han recordado que De la Torre "dejó a cero la deuda" de la institución provincial.

"Los integrantes de la lista son profesionales de dilatada trayectoria y reconocido prestigio en sus respectivos sectores que conocen y representan a la perfección a los distintos ámbitos de la economía y de la sociedad salmantina. Además, la mayoría de ellos también tienen tras de sí una importante trayectoria en la gestión pública", ha señalado Nueve Castilla y León en un comunicado.

De la Torre estará acompañada en la lista para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo por el analista químico natural de Doñinos Manuel Hernández como número dos, la trabajadora de Gestión y Servicios de Sacyl Ana María Vicente como número tres y el agricultor Ildefonso Curto como número cuatro.