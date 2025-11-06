Desbandada en lo que queda de Ciudadanos: una quincena de concejales de Salamanca se va al proyecto de Silvia Clemente

Los concejales de Doñinos de Salamanca y Carbajosa de la Sagrada, Manuel Hernández y Jesús Luis de San Antonio, han anunciado este jueves su salida de Ciudadanos para integrarse en el nuevo proyecto político ‘Nueve Castilla y León’ de Silvia Clemente, en calidad de ediles no adscritos.

Su marcha no será un caso aislado, ya que según han avanzado, una quincena más de representantes municipales de distintos ayuntamientos de la provincia de Salamanca se sumarán en los próximos días a la nueva formación.

Entre los municipios afectados se encuentran Aldeatejada, Monterrubio de la Armuña, La Bastida, Guijo de Ávila, Narros de Matalayegua, Pelabravo, Sardón de los Frailes y Barbalos, además de Carbajosa y Doñinos.

Todos ellos pasarán a formar parte del movimiento político impulsado por Chabela de la Torre, que busca consolidar una alternativa regional con “raíces en el municipalismo y una clara orientación centrada en la gestión cercana a los ciudadanos”.

De San Antonio, que milita en la política local desde 2015 tras una etapa en el Partido Popular, mantendrá su acta en el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, donde continuará ejerciendo como concejal no adscrito.

En declaraciones a El Español – Noticias de Castilla y León, el edil ha confirmado que el nuevo movimiento “va a cuajar entre los castellanos y leoneses” por su voluntad de escucha y su enfoque práctico.

“La gente está muy hastiada, con hartazgo. No se soluciona nada. No hay soluciones para los jóvenes ni para nadie. Los que están no están solucionando nada”, señaló. “Nosotros tenemos experiencia en el municipalismo, y eso significa escuchar a la gente, que es lo que falta actualmente”.

Hernández y De San Antonio han explicado que la decisión se ha tomado “desde la reflexión, la responsabilidad y el compromiso con Salamanca y con Castilla y León”. Y en el objetivo a corto plazo se encuentran las elecciones autonómicas de marzo. "Creo que podemos tener nuestro sitio en el centro que tanto necesita esta Comunidad", apunta.

Larga trayectoria

Ambos concejales reivindicaron su trayectoria en Ciudadanos, formación a la que se incorporaron atraídos por su mensaje de regeneración política y moderación, pero reconocen que el partido atraviesa una profunda crisis.

“Ciudadanos atraviesa un momento en el que su presencia institucional y su capacidad de influencia son prácticamente inexistentes. Esto nos lleva, con pesar, pero también con claridad, a dar un paso al frente con ilusión para seguir trabajando por Salamanca y por Castilla y León desde el nuevo proyecto Nueve Castilla y León”, han afirmado en su declaración.

Con esta incorporación masiva, ‘Nueve Castilla y León’ comienza a consolidarse como una plataforma emergente en el panorama político regional, especialmente en Salamanca. El movimiento, liderado por Silvia Clemente busca convertirse en una alternativa “moderada, útil y centrada en los problemas reales de los ciudadanos”.

Los nuevos miembros destacaron que su paso no supone una ruptura con los valores que los llevaron a la política, sino una continuidad en el servicio público.

“Salamanca y Castilla y León necesitan hoy más que nunca una alternativa que una, que escuche a la sociedad civil y no se pierda en enfrentamientos estériles”, añadieron. “Queremos construir desde la valentía, el diálogo y la responsabilidad”.

Los concejales salmantinos también quisieron mostrar su agradecimiento a Ciudadanos, a sus afiliados y a todos los que confiaron en el proyecto liberal durante los últimos años.

“No renunciamos a esa etapa; la valoramos como parte esencial de nuestro recorrido político y personal. Pero ha llegado el momento de abrir una nueva etapa, en la que podamos seguir aportando desde Nueve Castilla y León con voz propia y con la mirada puesta en el futuro”, subrayaron.