PP y Vox se oponen en las Cortes a que España se sume a la acusación de genocidio contra Israel en La Haya

El Partido Popular y Vox han tumbado en el pleno de este miércoles en las Cortes una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE que instaba al Gobierno a dirigirse a todas las partes del conflicto entre Israel y Palestina para solicitar "la adopción de manera inmediata de un alto al fuego prolongado y que sea acatado y respetado".

Además, tras una enmienda de adición del procurador Francisco Igea, aceptada por los socialistas, la iniciativa exigía también que España se sume a la acusación internacional por genocidio contra Israel en el Tribunal Penal Internacional al igual que ha hecho recientemente Irlanda.

También pedía tomar las medidas necesarias para exigir a Hamás y otros grupos armados palestinos la liberación inmediata de todas las personas civiles secuestradas, adoptar las medidas necesarias para que inste al Estado de Israel para poner fin a los ataques "ilegítimos y directos" contra personas y bienes civiles.

Por otro lado, a levantar el "asedio" impuesto en Gaza y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria y a mantener la financiación de la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina y convertir en "permanente" la suspensión de las exportaciones de armas españolas a Israel.

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha señalado que la iniciativa de los socialistas era "un poco escasa" y ha recordado al PSOE que gobierna España y que "ha llamado a consultas a algún embajador por asuntos bastante menores".

Igea ha considerado que lo que está ocurriendo en Gaza "se puede calificar como al menos un crimen de guerra, si no un genocidio".

"Este país es firmante del Estatuto de Roma, los testimonios que llegan de la Franja de Gaza son desgarradores, el hambre, la destrucción de los sistemas hospitalarios, la muerte de niños hambrientos, ataques a los hospitales, todo ello es intolerable, y esta PNL me resulta un poco escasa", ha insistido.

Y ha propuesto añadir un sexto punto a la iniciativa instando al Gobierno de España a sumarse a la acusación por genocidio contra Israel en el Tribunal Penal Internacional al igual que ha hecho Irlanda, que "ha dado un ejemplo de dignidad al resto del mundo". Una añadidura que han aceptado los socialistas.

Por su parte, Pablo Fernández, de Unidas Podemos, ha recriminado al PSOE que hable de "conflicto" en su iniciativa. "Lo que hay es un genocidio sistemático perpetrado por el Estado criminal y sionista de Israel al pueblo palestino", ha denunciado.

Visiblemente indignado, ha considerado "vergonzoso" igualar "a las víctimas y al victimario". "Hay que romper relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado sionista y asesino de Israel y llevar a cabo un embargo total de armas", ha insistido, denunciando que el Gobierno "no hace nada".

"Están pasando buques para que Israel asesine a palestinos a diario y su Gobierno no ha hecho nada. No entiendo por qué ustedes no utilizan la palabra genocidio y no quieren que haya un embargo total de armas al Estado genocida de Israel, decepción, rabia, cabreo e incredulidad", ha zanjado.

Vanesa García, de Soria Ya, ha mostrado su "solidaridad" con todas las víctimas de "un horror que dura demasiado tiempo". "Es urgente que israelíes y palestinos lleguen a un acuerdo y se llegue a un alto el fuego duradero que garantice la protección de la población civil palestina y la vuelta a sus hogares de los rehenes de Hamás", ha dicho.

García ha señalado que el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 "no puede justificar la violencia extrema del Gobierno de Netanyahu". "45.000 personas asesinadas en Gaza, la mayoría niños, mujeres y ancianos, matar a civiles no es lucha antiterrorista. Igualmente es injustificable el asesinato de trabajadores de la ONU y ONG o periodistas", ha añadido.

Por su parte, Carlos Menéndez, de Vox, ha calificado la PNL como una "nueva cortina de humo del PSOE" que "lleva a cabo su tacticismo político frente a la corrupción de Sánchez y de su entorno".

"Es una PNL sesgada fruto de sus ideas y políticas ideologizadas y sectarias que no tiene en cuenta la situación real de Israel frente a los continuos ataques de Hezbolá", ha denunciado, recordando que Israel "aceptó un alto el fuego con Hezbolá" y que "esta decisión demuestra su disposición a buscar resoluciones pacíficas".

Además, ha considerado que Sánchez, al haber reconocido el Estado palestino, "se ha puesto de lado de Hamás". "Sánchez fue el primer presidente de turno de la Unión Europea aplaudido por Hamás", ha insistido, considerando "indigno" equiparar a un grupo terrorista con un Estado de Derecho.

"Hay que parar el negocio millonario de los terroristas islamistas y transmitir todo nuestro apoyo a Israel en su ofensiva contra el terrorismo. Vox seguirá defendiendo el derecho de Israel a defenderse y a asegurar su existencia", ha zanjado.

El popular Ramiro Ruiz Medrano, por su parte, ha considerado que son "intolerables" los más de 45.000 muertos en Gaza aunque ha asegurado no coincidir con la idea de que el conflicto es "responsabilidad de una sola parte":

"La posición del PP es trabajar por la resolución del conflicto por medio de la solución de dos estados, no avivar un conflicto diplomático. Actuar con prudencia es sembrar semillas de paz en el jardín del futuro, ojalá podamos vivir en todo el mundo unas Navidades en paz y envueltas en alegría y satisfacción colectiva", ha afirmado.

NUTS-2 para León

PP y Vox han rechazado también en el pleno de este miércoles la propuesta de UPL para que la Región Leonesa sea considerada como una entidad NUTS-2 por las autoridades comunitarias europeas para el acceso a fondos de cohesión y de desarrollo de la Unión Europea, por entender que es "inviable".

La procuradora de UPL, Alicia Gallego, ha señalado que "lo lógico y para evitar desequilibrios" es solicitar al Gobierno de España y a la Unión Europea que la Región Leonesa sea considerada como una entidad NUTS-2 por las autoridades comunitarias europeas de cara al acceso a fondos de cohesión y de desarrollo de la Unión Europea.

La socialista Yolanda Sacristán ha culpado al PP de "impasibilidad" cuando la "Región Leonesa se ha ido quedando atrás" y se mostró de acuerdo con el fondo de la propuesta pero no con la forma ante la nomenclatura y reglas al proponer unas medidas que trascienden a las comunidades y el Estado.

Sacristán ha presentado, además, una enmienda para instar a la Junta a impulsar en el marco de la Unión Europea una agenda territorial específica para las provincias de León, Salamanca y Zamora por sus propios desequilibrios, que sirva de base para la planificación de los fondos europeos.

El popular Alberto Castro ha asegurado que la propuesta "no tiene que ver con las Cortes, sino con el Gobierno de España y de la Unión Europea" y ha defendido la unidad.

La procuradora de Vox María Luisa Calvo ha tachado a UPL de "insolidarios" al dejar fuera a Ávila, para indicar que León es la provincia con más inversión por parte de la Junta y ha recriminado que se pueda introducir el lenguaje de “Valladolid nos roba”.

El procurador Francisco Igea manifestó que la propuesta se sustenta en datos económicos y demográficos pero ha afirmado que "no es viable" dado que la solicitud corresponde a la comunidad autónoma..

Por su parte, Pablo Fernández, de Unidas Podemos, ha defendido que la demanda es "legitima e incuestionable" ante los desequilibrios entre las dos regiones que conforman la Comunidad.

Familias monoparentales

PP y Vox han rechazado también una iniciativa del PSOE para que las familias monoparentales tengan acceso a unas ayudas "equiparables" a las de las numerosas por ser a su juicio las "grandes olvidadas". Una iniciativa que ha contado con el apoyo del resto de la oposición.

La socialista Virginia Campano ha defendido que la propuesta es "absolutamente necesaria" ante el "desamparo" de quienes afrontan en soledad la crianza y cuidado de sus hijos, unas 106.700 familias en la Comunidad y ha exigido que no haya familias "de primera y de segunda".

La popular Noemí Rojo Sahagún ha recordado que la Junta va a regular el título de las familias monoparentales a través de un decreto que ha salido a información pública. Además, ha defendido las políticas de la Comunidad, que, según ha señalado, "superan en algunos casos a las de Navarra o País Vasco".

La procuradora de Vox Susana Suárez ha acusado al bipartidismo de PP y PSOE de "no creer en la familia y de agravar con sus políticas el acceso a la vivienda y el empleo" y el leonesista José Ramón García saludó la iniciativa que consideró un "punto de partida" para ayudar a las familias monoparentales.

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha apoyado la iniciativa del PSOE por hablar de "equidad y justicia social" y el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha apoyado que la Comunidad cuente con una normativa específica para estas familias por una cuestión de "justicia, equidad y protección a los menores".