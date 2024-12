Vox vuelve a la carga con el protocolo antiaborto en CyL y desmiente a Vázquez con una carta enviada a Mañueco

Vox ha vuelto a poner el protocolo antiaborto encima de la mesa en el Pleno de las Cortes de Castilla y León celebrado en la tarde de este martes.

Una vez más, el portavoz de la formación a nivel regional, Juan García - Gallardo ha aprovechado su intervención para recriminar al Partido Popular algunos de sus incumplimientos en relación a acuerdos que ambos partidos alcanzaron cuando formaban parte del equipo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

En esta ocasión, la interpelación ha ido dirigida al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a quien ha recriminado haber incumplido varias cuestiones y haber faltado el respeto a todos los castellanos y leoneses al "no haber hecho nada contra el drama del aborto, para proteger el derecho a la vida", y haber mostrado una actitud "insensible" ante los 3.000 abortos que se registraron en la Comunidad en 2023.

Del mismo modo, Gallardo ha expresado lo "ofendido y disgustado" que se siente "mi grupo parlamentario" con el consejero, por haber "faltado a su palabra", al no haber puesto marcha ese paquete de medidas "en defensa del derecho a la vida y a favor de la natalidad" que, al parecer, se pactaron en otoño de 2022 y fueron anunciadas en enero del 2023.

Unas medidas que, tal y como ha recordado, su aprobación fue "una condición esencial previa e indispensable para el registro y la aprobación de los presupuestos de 2023".

Lejos de querer pasar por alto estas palabras, el consejero ha aprovechado su segunda réplica para responder al exvicepresidente de la Junta y preguntarle que, si tan importante era para él este tema, por qué nunca más lo volvió a tocar.

Algo que García-Gallardo no ha tardado en desmentir, y con pruebas fehacientes.

Tanto es así, que, en su intento de desmontar la versión de Vázquez, a través de la cual recrimina a Vox volver a poner encima de la mesa un tema del que ni siquiera el partido volvió a tratar, el portavoz ha recuperado una carta que envió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 28 de diciembre de 2023.

Un escrito al que ha tenido acceso este periódico y en la que Gallardo se quejaba de no haber puesto en marcha las medidas antiaborto acordadas, "en perjuicio del bien común" y pedía al presidente, "sin reproches ni buscar culpables", que retomase, "con valentía y determinación" el asunto.

"Será una gran ocasión para evidenciar que eres un hombre de palabra, que cumple lo pactado. No se me ocurre mejor día que los Santos Inocentes, para tenderte la mano de nuevo e invitarte a que impulsemos juntos esas necesarias medidas en favor de los más vulnerables, aquellos que no se pueden defender por sí mismos", puede leerse en dicha carta.

Unas palabras con las que el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León no solo ha echado por tierra la teoría del consejero de Sanidad, sino con las que, además, ha vuelto a demostrar, una vez más, su firme compromiso con este asunto que siempre han catalogado como "esencial y prioritario".