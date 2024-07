El PSOE lamenta la "nula" preocupación de Mañueco por el sector agrario y ganadero

El portavoz de Agricultura y Ganadería del Grupo Socialista en las Cortes, Juan Luis Cepa, ha lamentado este martes la "nula" preocupación y estrategia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con el sector agrario y ganadero y ha recordado que en estos años la Comunidad ha tenido cinco consejeros en poco tiempo.

Cepa se ha referido a la ruptura de Vox con el PP en el Ejecutivo autonómico y ha preguntado al PP "¿de qué lado va a estar? ¿de la Agenda 2030?, ¿de la agenda España?, o nos ¿inventaremos ahora la agenda Castilla y León?". Además, se ha referido a la nueva consejera de Agricultura y Ganadería, la popular María González Corral, y ha considerado que la remodelación del Gobierno es "un cambio de cromos" entre las varias familias políticas del PP.

A González Corral le ha afeado que en sus primeras declaraciones sobre la Política Agraria Común (PAC) solo "eche la culpa a Pedro Sánchez". "No dicen nada de que, por ejemplo, en esta nueva PAC ya se ha pagado más dinero que en la anterior, pero eso no interesa decirlo. O que es más justa por algunas medidas como el capping, limitando los pagos a las PAC más altas, o la regresividad. Pero no tengo claro si está de acuerdo o no en este tema", ha dicho Cepa.

Finalmente, ha vuelto a lanzar la oferta de "un gran acuerdo" de la PAC post 2027, ya que el año que vienen empiezan ya las conversaciones informales en el seno de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.