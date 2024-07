Tudanca no anticipa si permitirá al PP gobernar en solitario y carga contra Mañueco: "Está generando una inestabilidad inédita"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, no anticipa si permitirá al PP gobernar en solitario tras la inminente ruptura de Vox con los populares en la Comunidad, después de la aceptación por parte de la Junta de la acogida de 21 menores inmigrantes no acompañados en territorio castellano y leonés. Fuentes del PSCyL han informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León de que no van a pronunciarse hasta que Vox se reúna esta tarde en su Comité Ejecutivo Nacional y comunique "cómo se traduce esa ruptura".

El dirigente socialista en la Comunidad, además, ha cargado contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y le ha acusado de estar generando "una inestabilidad inédita". "En el debate sobre el estado de la Comunidad, hace 15 días, Mañueco presumió de su coalición con Vox. Hoy, su gobierno se tambalea dos años después de romper con Ciudadanos por tuiter", ha publicado en su cuenta de la red social X.

Tudanca ha añadido que Mañueco le está dando a Castilla y León "los peores gobiernos de su historia" y está "generando una inestabilidad inédita". Los socialistas, pues, esperarán a que Vox concrete la fórmula de ruptura ya que en el caso de salir del Ejecutivo pero mantener el apoyo externo a los populares, no sería necesario el apoyo de los procuradores del grupo dirigido por Luis Tudanca en las Cortes para que el presidente de la Junta pudiese completar la legislatura gobernando en solitario.