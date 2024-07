El Ministerio de Defensa abrirá una oferta de empleo público para dotar de nuevos militares a Monte la Reina

El Ministerio de Defensa abrirá una oferta de empleo público con puestos de nueva creación para dotar con militares el futuro campamento castrense de Monte la Reina en Toro (Zamora). Así lo ha anunciado el diputado del PSOE por Zamora, Antidio Fagúndez, tras conocerse que la Junta de Castilla y León declarará la rehabilitación del campamento militar toresano, proyecto de interés regional con la intención de "agilizar" las obras en este espacio ubicado entre la N-122 y el río Duero. Una intención que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, trasladó el pasado lunes a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Fagúndez cree que esto supondrá "una gran oportunidad" de conseguir empleo para los jóvenes de la provincia. Según el diputado zamorano, la intención del Ministerio de Defensa es dotar de 1.500 militares el campamento de Monte la Reina, con familias, pero también con efectivos jóvenes, que encuentren en Zamora su primer destino.

"Los militares que van a venir aquí, excepto la plantilla de oficiales y suboficiales, serán plazas de nueva creación. Por eso quiero animar a todas las personas que tengan la oportunidad de conseguir un empleo a través de la oferta de empleo público que va a sacar el Ministerio de Defensa para dotar este campamento", insistía el diputado.

Todo en un plazo de dos años y medio, ya que se espera que el campamento entre en funcionamiento en 2027. Y es que con el paso dado por la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España podrá agrupar todas las licencias y permisos necesarios para iniciar las obras en Toro. Ya ayer la ministra Robles aseguraba que la declaración de proyecto de interés regional es "muy importante" para que el acuartelamiento "se convierta en realidad lo antes posible".

El diputado del PSOE por Zamora, Antidio Fagúndez

Por su parte, Fagúndez ha recalcado que esta agilización vendrá de la mano de una mayor inversión por parte del Gobierno de España. "Garantizamos la inversión y lo haremos en un tiempo récord", apuntaba. El diputado nacional ha asegurado que "el dinero está consignado y se va a duplicar".

Es decir, que si hasta el momento se habían aprobado 20 millones por ejercicio (60 en total) y los estudios iniciales preveían una inversión de entre 80 a 100 millones, Fagúndez ha indicado que estos se duplicarán según vayan avanzando las obras, en una "apuesta decidida por hacerlo en un tiempo récord y que los militares estén aquí lo antes posible".

Campos de tiro

Además, la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, ha trasladado a Antidio Fagúndez la licitación y puesta en marcha de dos campos de tiro que se ejecutarán durante los próximos meses. Un proyecto añadido "mientras estamos tramitando las licencias urbanísticas" de la rehabilitación del campamento.

Dos campos de tiro ubicados en la parcela número 2 y otro en la parcela número 3, al norte de la carretera N-122. Fagúndez ha recalcado que estos "incrementarán la oferta que tiene ya el campamento actual", donde los militares podrán hacer sus prácticas. Y ha añadido que servirán para que, en estos dos años y medio que quedan para que el campamento esté funcionando, "ya sea útil para los acuartelamientos del Ejército de España".

También ha anunciado otra inversión, que se pondrá en marcha en los próximos meses, para rehabilitar los edificios que quedaron inutilizados en la parcela número 3, que se utilizó hasta el cierre del campamento y que se ubica entre el río y la N-122. "Con estas inversiones, también millonarias, se dotará al campamento durante estos meses de contenido para que los militares puedan estar haciendo sus prácticas hasta que el campamento definitivo sea una realidad", añadió Fagúndez.

Deberes para la Junta

Pese al anuncio de Mañueco de ayudar en la tramitación urbanística del campamento, el diputado socialista ha reclamado al presidente de la Junta "la inversión comprometida y las instalaciones necesarias" que el campamento "necesita" para que los militares y sus familias puedan vivir y quedarse en esta provincia.

Fagúndez ha criticado que "están pasando los meses y los años y no tenemos nada, ningún compromiso por parte de la Junta" para dotar a Zamora de residencias, guarderías o transporte público para que los militares y sus familias puedan vivir en la provincia. "No queremos tener el problema de que los militares no se quieran quedar aquí con sus familias, por lo que pedimos que se ponga a trabajar ya", ha recalcado.

El diputado socialista ha recordado que "tenemos un barrio precioso a la entrada de Zamora, con una ubicación perfecta para albergar todas las infraestructuras y que facilite la vida todos los militares que vayan a venir".