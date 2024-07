La clave contra la despoblación está en Canadá: “El Gobierno de Castilla y León debería hablar con Saskatchewan y tomar nota”

Nació en Huesca y reside en Tardienta, también en la provincia oscense. Una de las más afectadas por el concepto de ‘España vaciada’. Tiene 39 años y hace cinco, en plena pandemia y con un teléfono y un ordenador, apostó por crear una empresa de comunicación que lleva el nombre de apablo.com.

Pablo Gracia Biarge es un experto en lo que tiene que ver con la estadística. También con la demografía. De hecho, elabora multitud de estudios sobre una demografía que está siempre en el candelero, más en Castilla y Léon, con esa sangría poblacional que afecta a decenas de pueblos que tienen que ver como, poco a poco y tristemente, mueren.

Amante de la lectura, en inglés, de hacer deporte y de los videojuegos, EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con él para hacer un análisis de un problema que afecta, gravemente, a nuestra Comunidad.

P.- ¿Quién es Pablo? ¿Cómo se define?

R.- Soy una persona entusiasta que aprende de la vida exponiéndose a ella. Me encanta la frase “no te arrepientas de lo que haces, sino de lo que no haces”.

P.- ¿Dónde nace y pasa su infancia?

R.- Nací en Huesca capital, pero soy un ciudadano del mundo. Desde que nací, he vivido en L’Ametlla de Mar (Tarragona), Caspe (Zaragoza), Jaca (Huesca), Huesca, Zaragoza, Teruel, Toronto (Canadá), Madrid, Cercedilla (Madrid) y ahora vivo en Tardienta (Huesca). Soy un culo inquieto.

P.- ¿Desde un pequeño pueblo de Huesca monta una agencia de comunicación?

R.- Empecé a trabajar en apablo.com cuando vivía en Madrid, pero al tratarse de un trabajo que solo necesita de un teléfono y un ordenador con internet, puedo vivir en cualquier parte.

P.- ¿Cuándo echa a andar su iniciativa?

R.- Apablo.com abrió oficialmente en 2019 y con el confinamiento de 2020 fue un auténtico desastre para el negocio en una fase tan temprana. Sin embargo, como la inversión fue cercana, de un ordenador y un teléfono, en 2021 pude recuperarme.

P.- Realiza estudios demográficos muy curiosos y de gran importancia.

R.- Desde hace 5 años. Creo que las agencias de comunicación debemos ayudar a los medios de comunicación con hallazgos noticiables que puedan tener interés para sus audiencias. Una gran mayoría de organizaciones sigue creyendo que un servicio de comunicación le va a lograr el titular de sus dueños.

P.- ¿Cómo trabaja?

R.- Yo explico a mis clientes que la comunicación y las relaciones públicas consisten en ser útiles a los medios y no al revés. Así que mi forma de trabajo pasa por encontrar ángulos noticiables relacionados con el mercado de mis clientes. Deben de ser ángulos que sirvan a los medios. A veces consigo que mis análisis sean noticia y otras no, claro está. Depende de muchos factores. Creo que los microdatos publicados por los organismos oficiales están muy poco aprovechados a nivel de prensa. Hay datos para todo.

P.- Análisis que tienen mucho trabajo detrás…

R.- Todo depende del cliente, de su sector, de las muestras, de la inspiración y del momento. En promedio, podría decir que cada análisis me cuesta cerca de una semana. Sin embargo, algunos me llevan un día y otros varias semanas. Me encanta la estadística y ahora estoy leyendo también mucho sobre economía. Conocer las cuestiones elementales de la estadística y la economía nos evita ser víctimas de las mentiras de la política.

P.- ¿Qué se podría decir de la demografía en Castilla y León? ¿Cree que hay muchos pequeños pueblos que están a punto de desaparecer en Castilla y León?

R.- Es cierto que la consecuencia visible de la despoblación está en los pequeños pueblos envejecidos, pero esa no es únicamente una forma de ilustrarlo. La despoblación afecta en realidad a toda España, incluyendo a las ciudades. Lo que pasa es que en las ciudades es menos visible porque sigue habiendo gente. Por ejemplo, el 92% de los municipios de la provincia de Valladolid ha perdido población joven en los últimos 25 años. Esto incluye Valladolid ciudad, donde esta población se ha visto reducida en casi 60.000 personas entre 0 y 35 años.

P.- Por tanto, no es solo cosa de los pueblos esta pérdida de población…

R.- No es únicamente una tendencia de los pueblos. Cada vez tenemos menos dinero, somos más pobres y, por tanto, cada vez tenemos menos hijos y emigramos más. Pasa tanto en pueblos como en las ciudades. Lo que pasa es que en los pueblos se nota más. Debemos dejar de pensar que la despoblación es una cosa que afecta únicamente a los pueblos. Está afectando a toda España y pocos territorios se salvan.

P.- ¿Cuál sería la solución?

R.- El principal problema está en que las administraciones están destruyendo el mercado en los territorios. Para que una familia se asiente en un lugar es necesaria la existencia de un mercado. Es decir, sus vecinos deben tener un dinero que puedan gastar en unos servicios, de modo que esta familia pueda ganarse la vida de alguna manera. Si las administraciones extraen riqueza de los bolsillos de los individuos, el mercado es más pequeño. Creo que el futuro de lo que llaman la ‘España Vaciada’ pasa por algo similar al liberalismo libertario, tan de moda. La gente debería tener su dinero en su bolsillo y no en las cuentas de la política.

P.- ¿Pondría algún ejemplo de hacerlo bien?

R.- Canadá podría ser un referente en la lucha contra la despoblación. Algunos territorios canadienses que en invierno son prácticamente inhabitables tienen unas condiciones impositivas tan interesantes para la inversión que, con 20 grados bajo cero de mínima, tienen una evolución demográfica positiva y mantenida a lo largo del tiempo. Combinando estas condiciones permanentes que atraen inversión con un ambicioso plan de inmigración legal, han conseguido mantener un crecimiento de población en el territorio a lo largo de los años. Insisto en que se trata de un territorio con una climatología dificilísima. La ciudad de Regina, por ejemplo, tiene algunos de los impuestos más bajos de todo Canadá.

Tendencia de población de Saskatchewan

P.- ¿Qué debería hacer el Gobierno de Castilla y León conociendo esto?

R.- Creo que el Gobierno de Castilla y León debería reunirse con su homólogo en Saskatchewan para tomar nota. Me duele escuchar a líderes políticos acusando a algunos territorios de dumping fiscal. Lo que ellos llaman dumping fiscal significa, en realidad, el Estado les está quitando menos dinero que, como muy bien sabemos, se gasta en cosas que nada tienen que ver con la Educación y la Sanidad. Las administraciones deben dejar de extraer dinero del sector productivo para meterlo en el improductivo. De no hacerlo, seguirán frenando la creación de riqueza y contribuyendo a la destrucción de los mercados locales, lo que fomenta la despoblación.

P.- ¿Conoce mucho Castilla y León?

R.- He estado muchas veces, tanto por trabajo, como por compromisos personales y por turismo en ciudades como Valladolid, Ávila, Segovia o Ponferrada. En mi trabajo miro las realidades estadísticas de Castilla y León con especial interés por ser, desde mi punto de vista, unas cifras menos afectadas por particularidades regionales existentes en otros territorios. No te puedes imaginar lo diferentes que suelen ser las cifras de Canarias o las de Baleares. Sin embargo, los resultados de Castilla y León suelen ser mucho más cercanos a los promedios y me sirven como un baremo a partir del cual determinar cómo de diferentes son el resto de los territorios.

P.- ¿Cómo ve a la prensa de Castilla y León? ¿cree que está muy politizada?

R.- Estoy seguro de que los consumidores de prensa en Castilla y León tendrán muchas críticas hacia el periodismo local por un número de razones. Sin embargo, me da la impresión de que la prensa castellanoleonesa está menos politizada que la catalana o la vasca. La prensa castellanoleonesa aprecia mucho más la estadística, se basa más en cuestiones tangibles. La prensa de otras comunidades como Cataluña o País Vasco, entre otras, busca activamente titulares que le ayuden a promocionar una idea de nación, lo que automáticamente deja fuera la realidad que puede demostrarse a través de las cifras. Sacrifican las cifras y priorizan la divulgación de la diferenciación respecto al resto de territorios por motivos políticos.

P.- Objetivo y deseo de Pablo mirando al futuro.

P.- Me gustaría recomendar a vuestros lectores el libro ‘Economía en una lección’, de Henry Hazlitt. Es corto, ameno y explica muy bien las cuestiones más básicas de la economía. Este libro desenmascara las típicas mentiras de la propaganda política a través de las leyes más elementales de la economía y el libre comercio.