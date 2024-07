Gabaldón (Gullón): "El futuro está en la exportación y en fabricar productos cada vez más saludables"

Juan Miguel Martínez Gabaldón ha desempeñado un papel crucial en la transformación de Galletas Gullón, la galletera familiar fundada en 1892 en el municipio palentino de Aguilar de Campoo, en una multinacional que se ha consolidado como la líder del sector en Europa y una de las más importantes del mundo. Este conquense, ingeniero industrial de formación, desempeñó diversos cargos directivos, primero en una multinacional de detergentes y después, en otra del sector químico, antes de ser nombrado director general de la empresa en 1985, hace ya 39 años. Un cargo al que se sumó el de consejero delegado hace tan solo un lustro.

Desde su llegada a la dirección de Galletas Gullón, potenció la transformación del modelo de negocio de esta histórica compañía creada hace ya 132 años por el confitero zamorano José Gullón Barrios, impulsando su especialización y segmentación, pero manteniendo la esencia y la tradición familiar de la empresa. El compromiso de Galletas Gullón con la innovación, la seguridad alimentaria y la calidad ha favorecido un vertiginoso crecimiento de la empresa, que finalizó el ejercicio 2023 con una facturación de 630 millones de euros, un 18% más que el año anterior.

En su Memoria de Sostenibilidad de 2023, además, la compañía recogió una inversión de 200 millones de euros desde 2016 para potenciar la capacidad productiva, algo que posibilitó el lanzamiento el año pasado de la nueva familia de productos Vitalgrain y Hookies, en el marco de su apuesta por un producto cada vez más saludable, que la empresa planea potenciar durante el próximo año. Martínez Gabaldón atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para explicar las claves del éxito de la compañía, el papel crucial que juega en la Montaña Palentina y sus principales retos a corto y medio plazo.

Pregunta.- ¿Cómo ha conseguido la empresa mantenerse en lo más alto del sector después de 132 años de historia?

Respuesta.- La clave principal ha sido nuestra capacidad de adaptarnos a los tiempos, con una capacidad de interpretar el mercado y de adaptarnos a los consumidores. Otros aspectos muy importantes han sido habernos mantenido como empresa familiar, lo que nos da una capacidad de actuación muy rápida, y nuestra capacidad de innovación. Galletas Gullón, por ejemplo, ha aportado el sector de las galletas saludables al mercado español de galletas, somos líderes totales e inventores de ese sector y nuestra capacidad innovadora ha sido muy fuerte.

Hemos apostado siempre por una innovación radical, introduciendo la primera galleta sin azúcares añadidos en España, y ese es nuestro mayor éxito. También hemos apostado por la reinversión continuada de los beneficios, porque nunca hemos repartido beneficios. Nuestra capacidad de adaptación, la innovación radical, la reinversión de los beneficios y mantenernos como empresa familiar es el conjunto de factores clave para que Gullón siga creciendo.

P.- ¿Cómo ha afrontado Gullón las consecuencias de la Guerra de Ucrania y la inflación derivada de la misma?

R.- Lo que ocurrió entre 2020 y 2022 es irrepetible, yo no lo había vivido nunca. Después del COVID-19 vino la Guerra de Ucrania y lo que sobrevino fue un incremento tremendo de los precios de las materias primas, que se doblaron o incluso triplicaron. Además, llegó a haber escasez de algunas de ellas, como en el caso de los cereales, la remolacha y el girasol alto oleico, que tuvieron unos incrementos disparatados.

El director general y consejero delegado de Gullón, Juan Miguel Martínez Gabaldón

Esa situación nos obligó a ir de la mano con nuestros clientes, con la distribución, a repartir los sacrificios y que cada uno aportara para no trasladar todo a los precios, y se hizo un esfuerzo tremendo. Gullón intenta ser una empresa seria, fiable y colaboradora con sus clientes y hemos estado muy pendientes de toda la evolución y siempre hemos actuado con un retraso de un trimestre.

Así hemos ido planteando estos años que han sido unos años tremendamente alocados porque los incrementos eran de miedo, había una inflación tremenda y un incremento de los precios de las materias primas que al industria agroalimentaria no podía soportar.

P.- ¿Considera compatible el mantenimiento de la esencia y la tradición con la innovación? ¿De qué forma combina Gullón ambas facetas?

R.- Creo que es necesario. Una empresa tiene que tener tradición y tiene que tener asimilada la responsabilidad social y económica que tiene una región rural como es la nuestra, la comarca del Alto Campoo, y eso forma parte de los elementos básicos para estar motivado con el negocio y hacerlo crecer.

Y después, como el sector de la galleta es un sector tan competitivo, en el que luchas con grandes multinacionales, la manera más eficaz para competir y estar en el mercado es la innovación. Nuestra aportación ha sido una aportación radical, nos adelantamos una generación, y esos son los dos factores clave para mantenernos y en los lineales porque si no tienes diferenciación hoy en día es muy difícil mantenerte en un lineal.

P.- ¿Cuál es el mayor riesgo en el que puede caer una marca consolidada?

R.- El mayor riesgo es creerte que ya lo tienes todo hecho, que lo haces muy bien y que te falte ese espíritu de estar vigilante en los cambios que se están produciendo en el consumidor, de las crisis a las que te tienes que enfrentar y, en definitiva, no hacer tus deberes, no estar antento, no preocuparte por tener el proyecto siempre en vanguardia y seguir con esa capacidad de innovación y de inversión. Hoy va todo tan deprisa y hay una concentración industrial tan grande que tienes que estar muy alerta y mantener esa motivación de seguir creciendo para tener un proyecto de vanguardia.

P.- El papel de Gullón generando empleo en la Montaña Palentina es crucial y en marzo concluyó una convocatoria de más de 300 puestos de trabajo, ¿qué planes tienen en este sentido a corto plazo?

R.- La clave de todo es el crecimiento, porque nosotros somos una industria muy manufacturera y cuando crecemos crece muy rápido el número de trabajadores de la compañía. Pensamos seguir creciendo en facturación y en producción de galletas entonces, automáticamente, conlleva que seamos una empresa creadora neta de empleo como lo estamos siendo.

Martínez Gabaldón posa con un producto de la compañía

Es algo que, además, viene muy bien porque estamos en una zona muy rural y aislada y para mantener la población tienes que crear esta riqueza y seguir creciendo. La única manera de que la juventud se quede es darles un trabajo digno con el que se puedan ganar la vida y, sobre todo, dárselo a la mujer, porque si ella se queda en la zona, el marido también se queda. La creación de empleo femenino es muy importante para retener a la población y la industria galletera requiere mucha mano de obra femenina.

P.- En su caso, además, ofrecen una completa formación para capacitar a los nuevos trabajadores, ¿en qué consiste?

R.- Lo que hacemos es una formación continuada de los trabajadores que están en activo y un curso de formación, a través del Centro Tecnológico de los Cereales, para adiestrar a las personas que se van a incorporar a la empresa. Van dirigidos a que entiendan lo que es la harina, el azúcar, las grasas, como se comporta una masa en el horno, en definitiva, que conozcan el arte de fabricar las galletas porque para competir en los mercados necesitas cada vez más que los trabajadores comprendan y dominen el proceso productivo.

P.- El año pasado la compañía lanzó la nueva familia de productos Vitalgrain y Hookies, ¿están trabajando en nuevos productos de cara al próximo año?

R.- El sector de la galleta es muy particular porque se basa en que para estar vivo tienes que estar innovando continuamente y, por otra parte, la innovación es muy fácil y se puede innovar con mucha facilidad con nuevos ingredientes y nuevos formatos. Por otra parte, no es peligrosa la cantidad de dinero que tienes que invertir para realizar una innovación, por lo que es un mercado muy interesante.

El año pasado hicimos el lanzamiento de dos nuevas familias, Vitalgrain, muy equilibrada nutricionalmente, y Hookies, dirigida a los niños, que son productos sin alérgenos y sin gluten, y lo que vamos a buscar este año es potenciarlas, más que introducir nuevos productos, y esperaremos ya al año que viene a que se vaya reconformando la economía para lanzar nuevos productos.

P.- Es conocida también la labor social de Gullón y recientemente renovaron su colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre, ¿en qué otros proyectos están inmersos?

R.- La compañía ha crecido lo suficiente como para tener un Plan Director de Negocio Responsable y nuestro compromiso con la Montaña Palentina es total, entonces nosotros intentamos estar presentes en cualquier acontecimiento. Participamos en las fiestas, ayudando en todo lo que se nos pide, actuamos en muchísimos colegios, en todo el tema del deporte base, potenciamos clubes, damos becas para potenciar el estudio de la zona de Las Loras, que está en nuestra comarca, participamos en ferias, intentamos estar presentes en todo tipo de actividades, con preferencia siempre del deporte y la cultura.

P.- La empresa ha sido pionera en implementar el registro salarial, ¿qué importancia concede Gullón a la igualdad?

R.- Nosotros siempre lo hemos tenido fácil porque desde un principio la mayoría de los trabajadores eran mujeres. Hoy en día estamos alrededor de un 58% hombres y un 42% mujeres, pero siempre han participado en todos los trabajos de forma igualitaria y hemos ido bastante adelantados con respecto a otras empresas que quizás no eran tan sensibles con respecto a este tema. En esas cuestiones somos socialmente responsables y estamos muy orgullosos, porque el negocio es parte del pueblo.

El director general y consejero delegado de la compañía junto al logo de Galletas Gullón

P.- La inteligencia artificial está cada vez más presente en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿qué papel juega en Gullón?

R.- La digitalización está dibujando un nuevo marco al que hay que apuntarse de una manera acelerada. Nosotros lo estamos llevando a cabo y tenemos procesos muy automatizados y la empresa va obteniendo las necesidades y toda la incorporación de software o herramientas que necesitamos las ponemos en marcha inmediatamente en la compañía. Es una manera de estar en vanguardia, no puedes esperar ni parar, y en Gullón vamos incorporando la inteligencia artificial según se va necesitando.

P.- ¿En qué momento se encuentra el proceso de internacionalización de Gullón?

R.- La población en España crece muy lentamente, está envejeciendo muy rápidamente y el consumo de galletas está estancado. A nivel industrial, en el sector en Europa se ve una concentración poderosísima, muy rápida, y cualquier empresa que quiera tener un lugar en el mundo de las galletas tiene que abrirse al exterior. Nosotros, con las dimensiones que tenemos, es imposible que nos mantengamos solo con el mercado nacional.

Nuestra empresa necesita de los mercados exteriores y es algo que no nos viene de ahora, Gullón lleva exportando desde hace 50 años, en aquella época fundamentalmente a Estados Unidos, y en la actualidad el 42% de toda la producción sale fuera. Estamos exportando a más de 125 países y tenemos empresas filiales en Portugal, Reino Unido, Italia, Francia y Estados Unidos. Tenemos capacidad y estructura para ser una empresa muy exportadora y aprovechar cualquier oportunidad.

P.- La sostenibilidad ambiental es una de las grandes exigencias de nuestro tiempo, ¿cómo trabaja la empresa este aspecto?

R.- Los empresarios tienen que entender que la empresa es un actor clave de la sociedad y tiene que desarrollarse de una manera sostenible para estar en equilibrio con el medio ambiente. Hoy en día, una empresa con una determinada dimensión tiene que ser sensible ante ello y tenerlo presente en la política de su gestión. Nosotros tenemos un Plan Director de Negocio Responsable y la sostenibilidad ambiental está en primera línea, con su departamento propio.

Intentamos reducir la huella de carbono, actuar sobre el proceso productivo, sobre la logística o sobre el ámbito de residuos y es un departamento que está presente en la gestión directa de la compañía. Lo principal es que el equipo directivo tenga conciencia pero si no la tiene la sociedad le va a exigir que la tenga. Lo mejor es darte cuenta de esa necesidad de hacerlo y que sea la empresa la que se adelante.

P.- ¿Cómo es su relación con las administraciones?

R.- Hemos mantenido siempre una relación exquisita con todas las administraciones, por muchísimos factores. El principal, que nosotros no somos políticos, nosotros somos industriales y nuestra filosofía es ser buenos empresarios. Con el Gobierno de la Junta la relación es buenísima porque nosotros estamos transformando más del 6,5% de todo el cereal de trigo que se produce en la Comunidad, más del 15% de la remolacha y el 50% de la producción de alto oleico de girasol, entonces somos tan grandes transformadores de materias primas, damos ese valor añadido y después exportamos, que siempre te ven con buenos ojos.

Juan Miguel Martínez Gabaldón con la Montaña Palentina al fondo

También somos generadores de empleo, que es muy importante en zonas rurales, entonces cumplimos tantas cosas que la relación siempre es exquisita, con el Ayuntamiento, con el Gobierno de Castilla y León y con el Gobierno nacional también, porque somos la principal empresa de galletas de España con muchísima diferencia y una de las cinco primeras de Europa. Además, somos gente muy sencilla, muy austera, muy de estar en casa y de trabajar y después de reinvertir todos los beneficios para tener una industria muy competitiva, muy rentable y tener proyecto de futuro. Todo eso que se le exige a una empresa ejemplar nosotros lo cumplimos y la relación es muy sencilla pero es muy fuerte y nos tienen un aprecio tremendo.

Todos los presidentes de la Junta nos han visitado varias veces, han tenido una relación directa con nosotros, y estamos muy felices. Hace poco estuvo también el rey Felipe VI, han estado presidentes del Gobierno, y yo creo que somos muy queridos.

P.- ¿Cuáles son los principales retos que tiene la empresa a corto y medio plazo y cómo puede afrontarles?

R.- En 2023 tuvimos un crecimiento muy fuerte y en 2024 nos van bien las cosas, seguimos creciendo a un muy buen ritmo y estamos muy contentos, y creemos que vamos a tener un buen año. Nuestro futuro lo vemos también muy halagüeño y lo que estamos haciendo es que el éxito tan fuerte que hemos tenido a nivel nacional con las galletas saludables lo estamos llevando al resto del globo y tenemos un proyecto muy fuerte y muy moderno.

Cuando llegas con galletas saludables como las que fabricamos nosotros a cualquier país del mundo te reciben con las manos abiertas porque no son los productos tradicionales que ya existen allí. El proyecto es interesantísimo, tenemos un equipo directivo muy competitivo y creo que el futuro de Gullón está en la exportación, en la innovación y en el reto de seguir fabricando productos cada vez más saludables que sean, a su vez, muy apetitosos.