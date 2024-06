La polémica comparación de Junts en financiación: "Cada castellano y leonés gana 1.800 euros anuales y cada catalán pierde 2.700"

La polémica sobre la financiación singular para Cataluña anunciada por el Gobierno de España ha llegado este miércoles a la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados y Castilla y León ha estado muy presente. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha hecho referencia a la Comunidad en un intercambio dialéctico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de la supuesta financiación "injusta" de Cataluña con respecto a otras comunidades autónomas.

"Cada catalán pierde 2.700 euros anuales por el único hecho de formar parte del Estado español mientras que un extremeño gana 3.200 y un castellano y leonés 1.800", ha señalado Nogueras, asegurando que la financiación singular para Cataluña "no es un privilegio" y que tan solo se basa en pagarles "lo que les corresponde".

A la pregunta de Nogueras, Sánchez ha reconocido que Cataluña merece una mejor financiación "como el resto de territorios de España" mientras que la portavoz de Junts le ha recriminado que hable de financiación singular como "si eso fuera un privilegio". "No necesitamos ningún favor ni ningún trato especial como todos ustedes están vendiendo de forma irresponsable. No es un privilegio que se nos pague lo que nos corresponde", ha afirmado la dirigente independentista.

Nogueras ha hecho hincapié en que la gente de Cataluña "quiere una financiación justa". "Queremos que se pague a los catalanes aquello que corresponde a los catalanes, no lo que a usted le parezca o le convenga. No es ningún privilegio y certifica que la mejor financiación para Cataluña la tendremos siendo un Estado independiente", ha afirmado. Además, ha instado a Sánchez a preocuparse "un poco más de la vida de las personas" y "un poco menos de las sillas, las poltronas, las encuestas y los titulares".

"Más de la mitad de la población pasa por dificultades para llegar a final de mes y eso que hacen ustedes con nuestro dinero no ha sido nunca justo. ¿Los catalanes solo nos merecemos el dinero que nos corresponde si usted consigue colocar a Illa en el Gobierno de Cataluña?. Eso es exactamente lo que usted está diciendo", le ha recriminado al presidente.

Además, ha asegurado que si PSOE y Junts están negociando "fuera del Estado Español" y "con una mediación internacional" no es "por capricho" sino porque los socialistas han demostrado "que no son de fiar". "Nuestro trabajo no es que a un partido español le vayan bien las cosas sino para trabajar por Cataluña", ha señalado.

Sánchez reafirma el compromiso de reconocer la "singularidad" de Cataluña

El presidente del Gobierno, por su parte, ha respondido asegurando que también trabaja por Cataluña y recordando a Nogueras que el PSC es la primera fuerza política en esa comunidad. "No ha habido Gobierno que haya apostado tanto por la financiación de las comunidades autónomas", ha añadido, afirmando que han llegado casi 50.000 millones a Cataluña para "reforzar el Estado del Bienestar y luchar contra la desigualdad".

"La capacidad de ahorro de las familias se ha doblado y estamos reduciendo la desigualdad territorial y ese es el compromiso que tiene el Gobierno de España", ha señalado. Sánchez ha hecho hincapié también en que, en su acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) asumió el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y "reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña" y que es "el compromiso" que va a cumplir. "Este Gobierno y esta mayoría parlamentaria tiene ese compromiso", ha zanjado.