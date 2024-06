Los socialistas de Castilla y León que están en contra de la financiación singular para Cataluña

Las cesiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los independentistas catalanes para lograr estabilidad parlamentaria y sacar adelante la legislatura siguen generando tensiones y reacciones no solo en los partidos de la oposición, fundamentalmente PP y Vox, sino también en el seno del propio PSOE. El pasado jueves la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió la puerta a reconocer una financiación singular para Cataluña en el marco de la reforma del sistema que sigue pendiente desde 2014, dejando entrever una negociación abierta con los independentistas a ese respecto.

Se trataría de una reforma del sistema de financiación autonómica que incluiría un tratamiento especial para territorios con "singularidades" y el objetivo sería compensar a Cataluña por competencias ya adquiridas, como las de los Mossos d'Esquadra, Prisiones o en el ámbito judicial. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por su parte, ha advertido de que no aceptará "términos medios" en la "financiación singular" que exigen.

El propio Sánchez se ha pronunciado al respecto de esta iniciativa y ha asegurado que la financiación singular para Cataluña es "factible" y que es "compatible" mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y, a la vez, articular una financiación singular "para un territorio tan importante como Cataluña", dejando entrever que las negociaciones con los republicanos ya están en marcha. Una medida que facilitaría, además, la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, algo fundamental para los intereses socialistas.

Las comunidades del PP y Page cargan contra la medida

El ofrecimiento de esa financiación singular para Cataluña ha generado una reacción inmediata por parte de PP y Vox, que han cargado contra le medida y han exigido a Sánchez que convoque elecciones de forma "inmediata", y también de las comunidades dirigidas por los populares, que se han mostrado diametralmente en contra. El propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes que Castilla y León irá a los tribunales si se consuma el "robo" de la financiación singular para la comunidad catalana y ha defendido que la igualdad de los españoles "no está en venta". Pero las críticas también han llegado desde las propias filas socialistas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que no consentirá que se apruebe la financiación singular para Cataluña ya que supondría "privilegios" algo que, a su juicio, va en contra de los valores progresistas. "No cuela llamar singularidad cuando lo que buscan literalmente son privilegios", ha afirmado, asegurando que ya es "bastante duro tener que pactar o tragar" con la "extrema derecha catalana" para "que encima que el principal valor, que es la igualdad y evitar privilegios, se vaya a pisotear". Unas críticas que también se han producido desde las filas socialistas en Castilla y León.

Diez: "Se beneficia a los de siempre en detrimento de otros"

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha tratado de recabar la postura del secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, con respecto al ofrecimiento de una financiación singular para Cataluña pero desde la cúpula autonómica de la formación se han cerrado en banda y se han negado a realizar declaraciones al respecto. "No vamos a hablar de ese tema", se han limitado a señalar. En cambio, varios dirigentes territoriales de la formación han dado su opinión y se han mostrado muy críticos con la medida que negocia el Gobierno con ERC.

José Antonio Diez, alcalde de León y secretario general de la Agrupación Local del PSOE de la capital leonesa, se ha mostrado en contra, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, de "primar a aquellos territorios que tienen más". "Ahora surge de nuevo este debate, pero ya hace muchos años que venimos sufriendo, desde la construcción de las comunidades autónomas y cuando surgieron los primeros conciertos al objeto de mantener el poder, estas desigualdades que venimos sufriendo y los agravios, y no podemos mantenernos más al margen", ha señalado el siempre incisivo regidor leonés.

Diez ha defendido que "no se puede puede primar a aquellos que a priori tienen más" frente a territorios que vienen "sufriendo el desamparo tanto del Gobierno como de la comunidad autónoma y que requerirían discriminación positiva", en referencia a las provincias que componen la Región Leonesa: León, Zamora y Salamanca. El alcalde de León ha asegurado que no ve con buenos ojos una situación que hace que León no pueda "competir en situación de igualdad".

"Tan solo Europa intentó hacer un esfuerzo en su momento con la declaración de territorios como Objetivo 1 en esa discriminación positiva, pero en España no ha sido así, ni se han resuelto los problemas generados por la configuración del mapa autonómico que ha generado agravios hacia territorios como mi provincia, León", ha afirmado. Diez ha apostado por "vertebrar" y no por "buscar situaciones de este tipo que crean diferencias entre españoles". "Aquí se beneficia a los de siempre en detrimento de otros", ha zanjado.

David Gago reclama financiación singular para Zamora

El secretario general del PSOE en Zamora ciudad y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento zamorano, David Gago, ha recordado que la situación de su provincia hace más necesario aún ese trato diferenciado que en el caso catalán. "Hay territorios que necesitan financiación singular, por ejemplo, para luchar contra la despoblación como Zamora", ha señalado Gago en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Fuentes del PSOE de Salamanca cargan contra el "trato diferencial con Cataluña"

Desde Salamanca, fuentes del Grupo Municipal del PSOE consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León, han dejado claro que el ofrecimiento por parte del Gobierno de España de una financiación singular para Cataluña "no suena bien en principio" y han explicado que "parece un trato diferencial a una comunidad autónoma, que, además, tiene importantes recursos".

Por este motivo, han asegurado estos socialistas que "si se cumple ese acuerdo, deberá ir con medidas complementarias para otras comunidades autónomas, con el fin de no perjudicar a otros territorios con menores recursos, como es el caso de Castilla y León". Finalmente, han argumentado que, si se lleva a efecto, y no se trata de evitar un "trato diferencial" hacia un territorio en concreto, esto iría "en contra de la propia filosofía del PSOE". Una medida que ha generado críticas internas en el seno de las filas socialistas en Castilla y León tras meses de cesiones de Sánchez a los independentistas catalanes para garantizarse su permanencia en la Moncloa durante los próximos tres años.