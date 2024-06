“No puede haber privilegios”: Tudanca defiende un acuerdo “multilateral” entre comunidades en plena polémica por la financiación singular de Cataluña

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha comparecido en la tarde de este martes, 18 de junio, ante la prensa, tras presidir el Plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica en la sede de los socialistas de la Comunidad.

“Queremos una singularidad para todos. Tiene que ser multilateral. Mejorarse y garantizar que no haya un dumping fiscal. Los regalos a los ricos que hace Ayuso y Mañueco que lo hagan ellos. No podemos perdonar dinero a los ricos y luego pedir. No puede haber privilegios en materia de financiación para ningún territorio”, ha asegurado Luis Tudanca.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, en plena polémica por la financiación singular para Cataluña ha defendido “un marco multilateral” y “un acuerdo con todas las comunidades autónomas” porque “no queremos ser más que nadie pero tampoco menos”, ha defendido.

Lo ha hecho después de que el pasado jueves, 13 de junio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abriera la puerta a reconocer una financiación singular para Cataluña, en el marco de una reforma del sistema que está pendiente desde el año 2014 y que deja entrever una negociación abierta con los independentistas al respecto.

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, en el Plenario de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Castilla y León

Una reforma del sistema de financiación autonómica que incluiría un tratamiento especial para territorios con “singularidades” cuyo objetivo sería compensar a Cataluña por competencias ya adquiridas. Esquerra Republicana de Catalunya ha advertido que “no aceptará términos medios” en esa financiación singular” que exigen.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que la financiación singular para Cataluña es “factible” y también “compatible” de cara a mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y articular una financiación singular “para un territorio tan importante como Cataluña”. Las negociaciones están ahí y sería una de las medidas que facilitaría la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, tras el triunfo del PSOE en las elecciones catalanas.

Una declaración de intenciones que ha encontrado respuesta por parte del PP. De hecho, el presidente de los “populares” de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguraba este lunes, 17 de junio, que irá a los tribunales si se consuma el “robo” de la financiación singular y defendía que la igualdad de los españoles “no está en venta”.

Lo más curioso es que se ha encontrado también con el rechazo de la hipotética medida también dentro de sus filas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page advertía de que no consentirá que se apruebe la financiación singular para Cataluña ya que supondría “privilegios” en una medida que, a su juicio, va “en contra de los valores progresistas”.

En Castilla y León, el alcalde de León y secretario general de la Agrupación Local del PSOE, José Antonio Díez, también se ha mostrado en contra de “primar a aquellos territorios que tienen más”, el PSOE de Salamanca ha cargado contra el “trato diferencial” para Cataluña y la alcaldesa socialista de Palencia y secretaria general del PSOE palentino, Miriam Andrés, ha asegurado que “ni queremos ser más ni vamos a permitir ser menos”.

Luis Tudanca, en declaraciones a los medios de comunicación en la tarde de hoy, ha cargado contra al PP que ha acusado al “PSOE de romper España” y ha afirmado que ya Alberto Núñez Feijóo “hablaba de un cupo en Cataluña, similar a Euskadi” que es “un paso mayor que la reforma de la financiación”.

“Estamos de acuerdo con un sistema singular para todas las comunidades. Para todas”, ha recalcado Tudanca.

“Los únicos que nos han robado son los de la Trama Eólica y la Perla Negra”

El secretario general del PSOE de Castilla y León ha afirmado, tras las declaraciones del PP de Castilla y León en el día de ayer, que “los únicos que nos han robado son los de la Trama Eólica y la Perla Negra” e hilando más el rizo “los altos cargos del PP”, ha defendido.

“Pedro Sánchez ha dado a esta Comunidad 16.000 millones de euros más en seis años que el gobierno de Rajoy. En materia de financiación apostamos por reconocer todas las singularidades en una negociación multilateral. Que se tengan en cuenta todas esas singularidades”, ha finalizado Tudanca.