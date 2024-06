El PSOECyL pedirá a Mañueco, esta vez por carta, la renovación de las instituciones propias: “Sigue la línea del ayusismo más desaforado”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha señalado, tras presidir el Plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica en la sede de los socialistas que enviará una carta al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para “la renovación de las instituciones propias de la Comunidad”.

Tudanca ha señalado que el Procurador del Común, el Consejo de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social “tienen el mandato caducado desde hace año y medio en algunos casos” y ha acusado al presidente de la Junta de Castilla y León de “seguir la línea del ayusismo más desaforado” y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en relación a la situación que vive el Consejo General del Poder Judicial.

El secretario general del PSOE de la Comunidad ha insistido en que Mañueco “debe cumplir” con el Estatuto de Autonomía” y también con “las normas propias de la Comunidad” y ha lamentado que el PP “es especialista en incumplirlas” para, después, “usarlas como arma contra los adversarios políticos.

Tudanca ha querido también felicitar a la nueva rectora de la Universidad de León, Nuria González que “hoy ha roto un techo de cristal” al convertirse en la primera mujer que llega al cargo dentro de las universidades públicas de la Comunidad.

El secretario general del PSOE de Castilla y León también ha querido lanzar un mensaje de apoyo a Pablo Fernández, después del ataque que sufrió la semana pasada en su domicilio y ha lanzado un mensaje cargando contra Mañueco.

“Hasta el día de hoy no he escuchado la condena del señor Mañueco. Me entristece que el presidente de la Junta de Castilla y León no condene o muestre su afecto por alguien que ha recibido un ataque en su casa y ha cargado contra la Junta por la situación del Serla “asegurando que están acabando con el Diálogo Social”.

Pide a Mañueco que “retire la Ley de la Discordia”

Tudanca ha pedido también, en su comparecencia ante los medios de comunicación, que Mañueco “ordene retirar la proposición de Ley de la discordia” registrada por PP y Vox en las Cortes, tras conocerse que el Tribunal Constitucional suspendía, de forma cautelar, la norma con la que Aragón pretendía derogar la Ley de Memoria Democrática de dicha Comunidad.

"Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar", ha añadido Tudanca que ha pedido a Mañueco y a la Junta que “evite un nuevo varapalo del Constitucional” y que “la Comunidad tenga que pasar por esa vergüenza”.

El secretario general del PSOE en Castilla y León ha pedido al presidente de la Junta que “regrese a la senda de los derechos humanos” y también de los “principios de memoria, verdad, justicia y reparación para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura” en un lugar “del que nunca debió irse”. Se trata, insistió, de una decisión “sensata”, de “puro sentido común” y también de “humanidad” para la defensa de la memoria de las víctimas.

Una ola “ultraconservadora” que “preocupa”

“Debemos analizar y reaccionar ante una ola ultraconservadora que nos preocupa. Genera el odio y dificulta la convivencia. No encontramos la tecla para parar a la extrema derecha. Me gustaría ver, como ocurrió con los jugadores de Francia, como representantes del mundo del deporte español se decantan en este aspecto”, ha señalado Tudanca.

Todo en relación a las Elecciones Europeas, asegurando que “no se pueden sacar conclusiones en clave regional o municipal”.