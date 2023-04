Mañueco y Gallardo sacan pecho de su gestión "eficaz" un año después y la oposición carga contra "el Gobierno de la peineta"

El pleno de las Cortes de Castilla y León de este martes ha vuelto a mostrar la distancia abismal e irreconciliable entre las posturas del bloque de la coalición de Gobierno, conformada por PP y Vox, y los grupos de la oposición. Mientras el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Juan García-Gallardo han presumido de su gestión "eficaz" un año después de la investidura del jefe del Ejecutivo regional, los grupos opositores han cargado contra "el Gobierno de la peineta", recordando en varias ocasiones el gesto del presidente de la Junta hacia la procuradora socialista Rosa Rubio en el último pleno.

También ha estado muy presente en la sesión de este martes de las Cortes más polarizadas que se recuerdan la polémica generada por la cancelación del concierto solidario de la Sierra de la Culebra, en Zamora. El PSOE ha calificado de "esperpéntico" lo sucedido con el evento mientras el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha asegurado que PP y Vox son "un peligro para el futuro del país" y que el Ejecutivo autonómico es ejemplo de lo que "podría pasar en España" si las dos formaciones pactan a nivel nacional. El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, también ha hecho referencia al gesto de Mañueco en el último pleno. "Peinetas, mentiras y faltas de respeto: perfecto epítome de su Gobierno", ha afirmado.

Tudanca a Mañueco: "Usted lidera el Gobierno de la peineta"

El primer envite parlamentario del pleno de las Cortes de este martes ha sido el tradicional uno contra uno entre Mañueco y el líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca, que ha interpelado al presidente preguntándole qué significa el término "moderación" para él. "Si la moderación es aplicar políticas eficaces y útiles y buscar el diálogo para conseguir objetivos comunes yo soy una persona moderada. Si la moderación es aguantar callado los insultos no soy moderado porque siempre voy a defender los intereses de las personas de Castilla y León", le ha respondido el jefe del Ejecutivo regional.

Tudanca no se ha mostrado conforme con la respuesta y ha asegurado que Mañueco "no está a la altura del cargo que ostenta ni de Castilla y León". "Vuelve a intentar ponerse el traje de moderado después de lo que hizo", ha afirmado, en relación a la peineta que dirigió a la parlamentaria Rosa Rubio en el pasado pleno. El dirigente socialista le ha recordado que fue el primer presidente "investido con los votos de la extrema derecha" y ha asegurado que no es moderado "ni para su propio partido". "Usted lidera el Gobierno de la peineta", le ha dicho.

Además, ha cargado contra el presidente por la cancelación del concierto solidario con la Sierra de la Culebra. "Le dan plantón hasta sus cantantes de cabecera", le ha espetado, cargando también contra el "negacionismo del cambio climático" que, a su juicio, defiende el vicepresidente, Juan García-Gallardo. "La ciencia les da la respuesta clara y ustedes niegan todo lo que tenga que ver con la inteligencia como si hubiera resucitado Millán Astray", le ha dicho Tudanca, recordando la frase pronunciada por el fundador de la Legión en plena guerra civil.

El secretario general del PSCyL ha defendido que, por el contrario, su grupo "hace propuestas" y ha achacado a Mañueco tener el único mérito de "ser el caballo de Troya de la entrada de la extrema derecha en las instituciones". Mañueco ha respondido a Tudanca calificando al dirigente socialista de "alumno aventajado del sanchismo" y ha defendido su gestión. "Son políticas moderadas pactar las 35 horas, incrementar las ayudas para acceso a la vivienda y reforzar los servicios públicos", ha señalado.

Además, ha recordado la implantación del cheque bebé, la educación infantil gratuita, el a las empresas y al campo, menos tasas y más becas, más ambulancias y menos listas de espera, además del "ahorro de 120 millones" en la declaración de la renta. "Lo que no es moderación es insultar como los ministros cuando vienen en campaña electoral, insultar a los jueces o a los periodistas, eliminar la sedición, rebajar la malversación y meter en la lucha partidaria los incendios", le ha espetado a Tudanca.

Mañueco ha acusado a los socialistas de haber "perdido el rumbo hace mucho tiempo" y de deslizarse hacia "el radicalismo". "Usted se merece estar donde está y está pacientemente esperando a que se produzcan los incendios para utilizar esa tragedia. Eso no es moderación, eso es radicalismo y del malo", ha zanjado.

Igea: "Ustedes son un peligro para el futuro de este país"

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha interpelado a Mañueco acerca del Green Deal aprobado por la Comisión Europea y ha acusado al Gobierno regional de "fomentar el negacionismo climático". El presidente de la Junta se ha defendido de esa acusación y ha asegurado que en Castilla y León comenzaron a aplicarse políticas verdes "mucho antes de la aprobación del Green Deal". "Somos una de las comunidades más avanzadas. Me gustaría que sintiera orgullo por apostar por las energías limpias, incrementar las depuradoras, la riqueza forestal o la economía circular, le ha dicho.

Igea le ha recriminado el voto en contra de los populares en el último pleno de las Cortes al límite del año 2035 para los motores de gasolina y diesel y ha acusado al consejero de la Presidencia y candidato del PP a la Alcaldía Valladolid, Jesús Julio Carnero, de abogar por "eliminar las Zonas de Bajas Emisiones o de reducirlas al mínimo". "Ustedes son un peligro y una señal de advertencia para el país. Son un peligro para el futuro de este país", le ha espetado Igea al presidente.

Mañueco ha seguido defendiendo las políticas de la Junta y ha insistido en que la Comunidad se encuentra "en los puestos de cabeza" en este tipo de políticas en España. "Tenemos el 20% de la masa forestal de España, hemos pasado de tres millones de hectáreas a cinco, y Castilla y León es un gran sumidero de CO2, con 15 millones de toneladas anuales", ha señalado, añadiendo que se están "potenciando" las energías renovables y "fomentando" el transporte público. "Seguiremos trabajando", ha zanjado.

Gallardo al PSOE: "Ustedes espantan a las empresas, nosotros atraemos inversión"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha vuelto este martes a las Cortes, tras su ausencia en el pasado pleno, y ha protagonizado un duro intercambio dialéctico con la procuradora socialista Rosa Rubio, que le ha preguntado acerca del anunciado Valle de la Innovación. "Mal que le pese el Valle de la Innovación es una realidad y es el primero de todos los que pretende declarar la Comisión Europea", ha señalado Gallardo, asegurando que se ha conseguido gracias a su equipo, al gabinete de la comisaria de Innovación y "al trabajo de la sociedad civil" de la Comunidad.

La procuradora socialista ha asegurado que Castilla y León "ni siquiera estuvo entre las comunidades seleccionadas como proyecto piloto" y le ha achacado que, aún así, "asegure que ha sido declarado primer Valle de la Innovación". Además, ha denunciado que Mañueco y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, no hayan "hablado" al respecto de este Valle. "Bienvenido sea si es verdad, pero por ahora papeles no hemos visto ninguno", ha afirmado Rubio, recordando que la Comunidad fue "la única que cerró 2022 con caída de exportaciones y con la mayor fuga de talentos".

Gallardo ha defendido que la declaración de Castilla y León como Valle de la Innovación es "una buena noticia" porque supone "el reconocimiento al esfuerzo que hace el Gobierno de Castilla y León para impulsar la innovación". "Es una buena noticia para nuestros empresarios que desde junio podrán empezar a presentar sus proyectos. Su único objetivo es desprestigiar la tarea de este Gobierno, mientras ustedes espantan a las empresas nosotros atraemos inversión", ha zanjado Gallardo.

Ana Sánchez: "Exijo que sea la última vez que insultan a los zamoranos"

La procuradora socialista Ana Sánchez ha calificado de "ridículo" y "esperpéntico" lo sucedido con el concierto solidario de la Sierra de la Culebra, en Zamora, suspendido tras la cancelación por parte de todos los artistas que iban a participar. "Queremos reparación y le exijo que sea la última vez que insultan a los zamoranos por cantarles las verdades", le ha espetado Sánchez al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja.

El titular del departamento ha calificado la conversación de "estéril" al estar ya el concierto suspendido y ha negado que un concierto solidario "pueda solucionar unos efectos tan catastróficos como los que padeció la Sierra de la Culebra".

Fernández: "Peinetas, mentiras y faltas de respeto: perfecto epítome de su Gobierno"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, también ha recordado la peineta realizada por Mañueco en el pasado pleno, durante una pregunta al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y la ha calificado de "tamaña grosería" y de "zafio gesto". "Peinetas, mentiras y faltas de respeto: perfecto epítome de su Gobierno", ha afirmado, asegurando que esas "faltas de respeto" son la "regla general" de un Ejecutivo que "alberga a un vicepresidente que insulta a las mujeres y a los parlamentarios". "Son un esperpento", ha zanjado.

