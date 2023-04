Exigen a la Junta recursos sanitarios después de la muerte de un hombre en un pueblo de León "por falta de medios"

La muerte de Francisco Javier Gao Sánchez, un vecino de la aldea leonesa de Caín de Valdeón que falleció el pasado jueves a los 57 años de edad y a causa de un infarto, ha vuelto a poner encima de la mesa el tema del abandono de las zonas rurales.

En esta ocasión, ha sido Mariano Pérez Cuevas, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Posada de Valdeón quien se ha servido de este caso para denunciar la que parece haberse convertido en una preocupante realidad en todo el territorio nacional y, según el político, sobre todo en el Valle de Valdeón en lo que a emergencias sanitarias se refiere.

En este sentido, Pérez ha mostrado su indignación al confesar que fue "más de una hora" el tiempo que trascurrió desde que la familia del fallecido avisó al 112 del incidente hasta que la ambulancia medicalizada llegó: "A pesar de contar con el desfribilador en el mismo bar donde Francisco Javier sufrió el infarto, y con la fortuita presencia de dos facultativos médicos, la ambulancia tardó demasiado. El suceso ocurrió pasadas las 20.30 horas y ya oscurecía, por lo que el helicóptero ya no podía volar”, ha empezado diciendo Mariano, recordando además que Francisco Javier fue concejal socialista en el Ayuntamiento la anterior legislatura.

Asimismo, el portavoz socialista ha aprovechado su intervención, ya no solo para lamentar la muerte de su compañero por falta de medios, explicando que la UVI móvil más cercana está en Cistierna, a más de una hora de distancia, sino también para exigir que se termine con el abandono que existe en las zonas rurales: “No podemos tener las zonas rurales abandonadas, no tenemos medios ni cobertura en muchos puntos. Si te pasa algo grave te mueres, no es la primera vez que ocurre porque no existe ningún puesto de socorro”, ha expresado Pérez.

Por todo ello, ha reclamado un helicóptero especializado que pueda volar en estos casos, independientemente de la hora, por la simple razón de que se trata de zonas de difícil acceso y alejadas de los centros sanitarios: “Exigimos a la Junta que dote esta zona de ambulancia y helicóptero, porque no puede ser que la ruta más transitada del norte de España este sin medios sanitarios. Estamos totalmente abandonados”, ha espetado el portavoz de la formación.

Por su parte, la familia del fallecido, ha optado por expresar su más profundo agradecimiento al personal médico que le atendió en el momento hasta que llegó la ambulancia, que en ningún momento dejó de prestarle los cuidados necesarios para intentar salvar su vida, así como a todos aquellos amigos y vecinos que siguen acompañándoles en este duelo.

