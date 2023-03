Vacaciones, fiestas y días no lectivos: las fechas definitivas del calendario escolar en Castilla y León

Sumergidos todavía en el curso 2022-23, ya es hora de hacer cuentas y analizar el calendario escolar del próximo, del 23-24, en Castilla y León. La Consejería de Educación ha fijado el jueves 7 de septiembre para que los alumnos de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Programas para la Transición a la Vida Adulta y Educación Secundaria Obligatoria escolarizados en centros de Educación Primaria se estrenen.



Posteriormente, el miércoles 13 empezarán los de ESO, Bachillerato ordinario y nocturno y también los de ciclos formativos de grado básico. El alumnado de grado medio y superior de Formación Profesional, y los de los ciclos de grado medio y superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño empezarán el 19 de septiembre. El día 25 comenzarán los estudiantes de Bachillerato en régimen a distancia, los de las aulas de Educación de Personas Adultas, los matriculados en ESO para personas adultas a distancia, impartida en los institutos de Educación Secundaria, y los alumnos de FP de grado medio y superior a distancia.



Los primeros en poner fin al curso serán los alumnos de idiomas, que terminan las clases el 31 de mayo. El 3 de junio lo hará el alumnado de segundo de Bachillerato, segundo de grado superior de Formación Profesional y de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, ciclos de grado superior a distancia y de enseñanzas deportivas, y sexto curso de enseñanzas profesionales de Música y Danza. Por último, el 21 de junio terminará el resto.



También se establece las vacaciones de Navidad del 23 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive; y las de Semana Santa, desde el 25 de marzo hasta el 2 de abril, ambos incluidos.



Y por supuesto los ansiados festivos en el calendario laboral de la Comunidad, y de los dos días correspondientes a las fiestas de carácter local acordados para cada municipio. De momento ya se sabe que no habrá clase el viernes 13 de octubre de 2023 -Día del Docente-, el jueves 7 de diciembre, el lunes 12 y martes 13 de febrero de 2024 -Fiestas de Carnaval- y el lunes 22 de abril correspondiente al puente del día de Castilla y León, con lo que cual quiere decir que para el próximo año, desde la Junta sí se tiene en mente hacer festivo el 23 de abril, no como este año que no lo será.

