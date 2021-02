Jorge Javier Vázquez: "Si yo fuera obispo estaría deseando morirme para ver a Dios"

Jorge Javier Vázquez ha llegado este jueves muy "guerrero" y "cabreado" a Sálvame debido a la polémica generada en torno a Salvador Illa por no haberse querido hacer una prueba PCR antes del debate electoral de TV3 entre los candidatos a la Generalitat de Catalunya.

"Lo tengo que decir o sino reviento. Pablo Casado, Teodoro García Egea y Ana Pastor se preguntan por qué no se ha hecho el PCR. ¿Se ha vacunado?", apuntaba el presentador. "Si está vacunado, a la calle. Pero si los otros potencian esta historia, si se demuestra que no, ¿se quedan en su casa?", añadía

"Este tema me tiene muy encendido lo siento mucho", insistía el presentador. "También me tiene encendido el cambio climático, pero este también. Y el tema de la niñera también me tiene muy encendido".

Ha sido entonces cuando también ha criticado a todos aquellos que se han saltado los tiempos para vacunarse. "No entiendo que los obispos se cuelen para vacunarse. Si fuera obispo estaría deseando morirme para ver a Dios. Yo diría: ¡Qué ganas de pasar de este valle de lágrimas para encontrar cara a cara con Dios", dijo irónico.

Previamente, el presentador también había jugado con Belén Esteban para demostrar lo disparato de las acusiones a Illa. "Por cierto, Belén, la gente está empezando a hablar. ¿Tú te has vacunado? Que sepas que la Fiscalía va a abrir diligencias para ver si te has vacunado", le preguntaba.

"Que las abra, yo estoy muy tranquila. Yo no me he vacunado", decía la colaboradora. "Imagínate que un político te acusa de que te han vacunado”, insistía el presentador. "Pues tendrá que demostrarlo. Yo estoy esperando como todo españolito. Al que han vacunado es a mi marido porque es personal sanitario. A Belén Esteban les aseguro que no", zanjaba