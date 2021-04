‘El precio justo’ llega correcto: gana a ‘The Dancer’, pero no inquieta a ‘Mujer’

Este lunes la televisión vivía una noche de estrenos. Y es que Televisión Española el talent show The Dancer daba el pistoletazo de salida, con la intención de captar al público que cada semana veía Maestros de la costura. Además, en Telecinco, se ponía de largo El precio justo, que tras ser estrenado en prime time se emitirá de forma diaria en la franja de Sálvame Tomate.

En este particular duelo, Telecinco ganó la batalla. Y es que El precio justo anotó un 17,1% de cuota de pantalla con 2.123.000 espectadores, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación.

El ESTRENO de @preciojustotv fue visto en algún momento por 5.273.000 personas.



El programa presentado por @carlos_sobera y @LuisLarrodera se convierte en LO + VISTO de @telecincoes con 2.123.000 espectadores y el 17.1% de cuota de pantalla.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/jgVk7TiNYW — Barlovento Comunicación (@blvcom) April 6, 2021

Por su parte, el estreno de The Dancer congregó a una media de 1.442.000 espectadores, lo que se traduce en una cuota de 10,5 puntos. En esta primera entrega, tras ver las actuaciones de los catorce aspirantes, Miguel Ángel Muñoz, Lola Índigo y Rafa Méndez eligieron a los concursantes que querían en sus equipos.

Estos estrenos no afectaron, sin embargo, a las audiencias de la serie Mujer, emitida en Antena 3. El drama turco protagonizado por Özge Özpirinçci y Caner Cindoruk logró un 18,4% de share, con 2.239.000 espectadores, lo que supone una subida en cuota respecto la semana anterior, aunque también una pequeña bajada en miles de espectadores. En coincidencia, Antena 3 sacó un punto y 120.000 espectadores de ventaja.

La emisión de #Mujer5Abr de @antena3com alcanza el 18.4% de share y 2.239.000 espectadores de media.



Un total de 3.807.000 personas vieron en algún momento la serie con una fidelidad del 58.8%.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/qz9BFXyFIz — Barlovento Comunicación (@blvcom) April 6, 2021

Hay que destacar, además, que antes de El precio justo Telecinco emitió un nuevo episodio de Love is in the air, que consiguió un 10,2% con 1.798.000 espectadores de media. En esa misma franja, en Antena 3, María Galiana visitó El Hormiguero, y alcanzó el 17,4% de cuota con 3.075.000 espectadores. Fue el espacio no informativo más visto de la jornada.

En Cuatro, la serie Caronte mantiene unos datos muy similares a los de la semana anterior. El cuarto episodio de la ficción protagonizada por Roberto Álamo tuvo un 5,6% de cuota con 763.000 espectadores.

Del resto de la jornada, hay que destacar que Antena 3 logra las ocho emisiones más vistas de la jornada, y lidera el día con un 15,4% de cuota, seguido de cerca por Telecinco con mi 15,2%. El programa más visto fue Antena 3 Noticias 2, con 3.176.000 espectadores y un 20,7%.