‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ preestrena sus dos nuevos episodios en Mitele PLUS

La llegada de Supervivientes a Telecinco el próximo jueves ha provocado que la cadena tenga que reestructurar su parrilla, para dejar hueco a las galas y debates. Esto ha provocado que la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva adelante su emisión, y pase de la noche del domingo a la del miércoles, tal como ya informó este portal.

Los cambios respecto a esta serie de La Fábrica de la Tele no se quedan ahí. Y es que ahora Mediaset ha anunciado que los suscriptores de su servicio de pago mitele PLUS podrán disfrutar de los dos nuevos episodios este mismo martes, 24 horas antes de su emisión en abierto. Se trataría del episodio 6, llamado Quién te crees tú, que recorrerá de enero de 2001 a junio de 2003, y el 7, Algo se me fue contigo, que irá de ese junio de 2003 a junio de 2006.

En el avance que ha emitido, Rocío Carrasco desgranará su relación con sus hijos, y relata cómo una noche en la que los niños estaban en su casa, su hija le pidió dormir con su hermano. Ella se lo permitió, pero Rocío Flores le pidió que no apagase la luz ni cerrase la puerta. Carrasco quiso saber el por qué y contó como la pequeña “se quedó mirándome y me dijo ‘es que papá me ha dicho que cuando tú nos acuestas Fidel y tú os vais de casa y nos dejáis solos”.

Hay que destacar que en su nuevo día de emisión, Rocío, contar la verdad para seguir viva, se enfrentará a la serie Mujer, de Antena 3, la cual está completamente asentada en las noches del lunes al miércoles. En sus tres entregas emitidas, la serie documental de Rocío Carrasco tiene una media de 3.273.000 espectadores y una cuota del 28,6%.