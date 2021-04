'El precio justo' y las 'azafatas': así modernizará el programa el rol de sus ayudantes en plató

El histórico concurso El precio justo iniciará este lunes una nueva etapa en Telecinco. El programa vuelve a la televisión de la mano de Carlos Sobera y Luis Larrodera con una versión renovada, pero conservando los elementos más icónicos de este formato que estrenó TVE en 1988.

Uno de los aspectos que se mantienen con respecto a todas las versiones anteriores es la presencia de 'azafatas' en el programa. Estas ayudantes solían encargarse de mostrar los regalos de los que los concursantes tendrían que adivinar el precio, mientras 'la voz' los describía al detalle.

A lo largo de su historia en España, el formato ha contado con varias azafatas que luego se convertirían en reconocidos personajes televisivos. Beatriz Rico, Yvonne Reyes, Arancha del Sol, Mónica Hoyos o Pilar Rubio son algunas de las estrellas que han pasado por el famoso escaparate del concurso en los inicios de sus respectivas carreras.

Carlos Lozano y Mónica Hoyos en 'El precio justo'. RTVE

Sin embargo, en la nueva versión de El precio justo se modernizará el concepto de estas ayudantes para darles más protagonismo y desmarcarse de la imagen superficial que solía ir asociada a ellas.

La primera de las medidas que el formato ha tomado en ese sentido ha sido incorporar a su plantel a un azafato masculino, Aitor Ferrón, que estará en el plató junto a Paula Gómez y Arianna Aragón. Esta es la segunda vez en la historia que el concurso contará con un chico entre su plantel de azafatas, algo que ya ocurrió con la última versión emitida por TVE entre 1999 y 2001.

Además de combatir el machismo habitual de este tipo de espacios, el programa dará un giro al rol que hasta ahora habían desempeñado las azafatas, pues Paula, Arianna y Aitor, a diferencia de las anteriores versiones, estarán microfonados y jugarán un importante papel durante el concurso, interactuando en todo momento con Carlos Sobera y con los concursantes, tal y como ha podido saber BLUPER.

Las azafatas jugarán un papel fundamental en el programa. Mediaset

De esta manera, la presencia de las azafatas deja de limitarse a una imagen para convertirse en un elemento fundamental e integrado en la mecánica del programa. Todo esto lo podrán ver los espectadores desde la primera entrega, que se emitirá este lunes 5 de abril a las 22:50 horas, justo después de Love is in the air.

Según adelantan a este medio varias fuentes, las conversaciones entre Sobera y las azafatas serán la tónica constante del programa y, además, se da la curiosidad de que Arianna Aragón es su 'hijastra', pues es hija de Rody Aragón y de Patricia Santamarina, actual pareja del presentador. Este parentesco creará un clima de total confianza en pantalla, con constantes bromas entre Sobera y la ayudante, que en ningún momento han ocultado el vínculo personal que les une.

View this post on Instagram A post shared by Arianna Aragón (@arianna_aragon)

La joven, que es estudiante de Derecho, debutará así en la pequeña pantalla. "Ha respondido muy bien a pesar de que se está estrenando. Estoy muy contento por cómo lo está haciendo. No se corta nada", desvelaba el conductor en la presentación de El precio justo. Sobera también ha bromeado sobre sus celos porque la hija de su mujer "se come la pantalla". "Ya le he dicho al realizador que no ponga un plano de los juntos porque se van a dar cuenta de lo feo que soy comparado con ella", comentaba.

Paula Gómez, por su parte, es modelo, actriz y presentadora. La joven ha trabajado para marcas como Armani o L'oreal y ha hecho apariciones esporádicas en series como Centro Médico o Velvet. Además, ha estado al frente de varios espacios de madrugada tanto en Mediaset como en Atresmedia. Curiosamente, su nombre saltaba a los medios en septiembre del año pasado al conocerse que es la nueva novia del modelo Andrés Velencoso.

View this post on Instagram A post shared by Paula Gómez (@paula_g0mez)

Por último, Aitor Ferrón también cuenta con una amplia trayectoria como modelo de marcas como Hugo Boss, Adolfo Domínguez o Agatha Ruiz de la Prada. Como actor, ha protagonizado varios anuncios y ha estado presente en cortometrajes y series como Soulmates o Servir y proteger. El pasado 12 de septiembre debutaba en el teatro como miembro del reparto de La sexta alumna, la obra dirigida por Benja de la Rosa.