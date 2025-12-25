Del guiño a Buenafuente y Silvia Abril al "humana" de Chenoa: el 'spot' de las Campanadas con el que RTVE hace historia

Costumbrismo español y diversión: así es la apuesta de RTVE para promocionar las Campanadas en la cadena pública.

Tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, la cadena tuvo que buscar un reemplazo rápido para dar las Campanadas desde la Puerta del Sol. Chenoa y Estopa serán los responsables en 2025.

Al anunciarlo a contrarreloj, la promoción también ha acabado siéndolo, y la Corporación ha grabado el spot de estas Campanadas a última hora, dejándonos una estampa de lo más divertida.

Un anuncio de menos de 60 segundos con los hermanos Muñoz como protagonistas ha sido suficiente para sorprender. Nunca nadie pensó que en solo un minuto de duración pudieran entrar tantas referencias a los presentadores de las Campanadas.

La promo de las campanadas 2025 de RTVE es una maravilla



El “vamos Jose”, el soy humana de Chenoa, el guiño a Andreu y Silvia…



pic.twitter.com/scCc6VJYyv — M 📺 (@casasola_89) December 23, 2025

En el spot, que se ha estrenado durante la Nochebuena en Televisión Española, se puede ver cómo David y Jose, los hermanos Estopa, suben a un coche muy particular.

Se trata de un Seat Panda, haciendo referencia a la primera canción que les hizo famosos. "Por la raja de tu falda, yo tuve un siniestro con un Seat Panda", dice la letra del conocido tema.

Es en ese coche donde comienza una conversación con la Inteligencia Artificial que les redirige hasta la Puerta del Sol.

En ese diálogo se cuela Chenoa, que no aparece en pantalla, pero sí a través de su voz. "Soy humana, os espero aquí, dale caña Jose", aludiendo al "¡Vamos Jose!" que David pronuncia en prácticamente todas las canciones de Estopa.

Tras esto, los hermanos Muñoz logran arrancar el coche con la banda sonora de Manolo Escobar cantando Porompompero, uno de los grandes himnos populares de España y un claro homenaje al cantante, figura clave de la historia musical del país.

El guiño a Buenafuente y Silvia en el 'spot' de las Campanadas 2025. RTVE Play

En la última parte del spot se puede ver, de espaldas, el coche de Estopa y una señal de tráfico que indica a Andreu Buenafuente y Silvia Abril en dirección contraria. Un guiño final que hace referencia a la baja de los presentadores, en clave de humor y como pequeño homenaje al humorista y a su compañera.

Este spot publicitario no es más que una nueva estrategia de RTVE para reforzar su identidad como la casa de la música, uno de los grandes proyectos de la Corporación de cara a la nueva temporada.

Eso sí, la promoción de las Campanadas 2025 en Televisión Española ha apostado claramente por el humor, el costumbrismo español y, sobre todo, por la inclusión de dichos populares y referencias cotidianas que conectan directamente con el público.

Humor, diversión y cierta improvisación: así ha sido el spot que este año dará la bienvenida a los nuevos presentadores en la Puerta del Sol. La pregunta ahora es inevitable: ¿llegarán los hermanos Muñoz el próximo 31 de diciembre en un Seat Panda hasta el corazón de Madrid?