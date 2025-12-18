'Extracted', el "megaformato" que prepara la productora de 'Supervivientes' en el que la familia tiene la última palabra

Más allá de los éxitos indiscutibles de Supervivientes All Stars y La isla de las tentaciones, Cuarzo Producciones mira hacia el 2026.

Además de seguir remando con ¡Vaya fama! los fines de semana en Telecinco y con La Roca en laSexta, entre los nuevos proyectos de la compañía que dirige Juan Ramón Gonzalo está el de Extracted.

Se trata de un reality extremo del que Cuarzo se ha hecho con los derechos en España. Un "megaformato" original de la cadena estadounidense FOX.

La primera temporada -en enero se estrena la segunda- triunfó en audiencia, y está disponible en el catálogo de Prime Video.

Extracted ya ha despertado el interés de varias cadenas de televisión, pero no se ha concretado cuál será la ventana de emisión. "Se está moviendo. Todavía no está cerrado con nadie", ha aclarado el director general de la compañía en un encuentro con un reducido grupo de medios, entre los que se encontraba BLUPER.

"Es un reality de aventura, pero muy diferente", añade el directivo. Lo cierto es que Extracted consiste de un formato de telerrealidad en el que la permanencia no depende de uno mismo, sino de tus propios familiares.

When the wild turns on you, who can you count on?



Season 2 of #ExtractedOnFOX premieres January 26, streaming next day on @hulu. pic.twitter.com/kf8anQWgVS — Reality Club FOX (@RealityClubFOX) December 15, 2025

En una localización montañosa, la mecánica consiste en 12 equipos familiares. Uno de ellos intenta sobrevivir a unas condiciones extremas en la intemperie, sin comida, con frío y con lluvia, mientras dos miembros de la familia observan todo lo que le ocurre desde un centro de control.

Estos pueden mandarles suministros esenciales como comida o herramientas, y negociar con otras familias para conseguir ventajas.

En 'Extracted' dos familiares de cada concursantes siguen todo lo que ocurre en el reality desde un centro de control.

Pero, lo más importante, es que son ellos los que deciden cuándo apretar el botón de 'extracted' y poner fin a la participación de su familiar del concurso. En la versión de FOX, el premio que se pone en juego es de 250.000 dólares.

El programa podría grabarse en España, pero no iría en directo, sino que se es un formato que está postproducido, al estilo de La isla de las tentaciones.