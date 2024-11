Dani Martín habla de su pérdida de peso en ‘El Hormiguero’: “La gente viene a verme esté gordo o flaco”

El cantante y actor Dani Martín ha sido el invitado que cierra El Hormiguero en esta última semana de noviembre. En esta ocasión, Dani, que es tarjeta platino del formato, presentaba El último día de nuestras vidas, un disco que sale a las doce de la noche en plataformas digitales, y mañana viernes en físico hasta en cuatro formatos diferentes, porque “para mí poder tocar la música a día de hoy es precioso”.

En este álbum, el que fuese vocalista de El canto del loco ha contado que en el álbum trata muchos temas personales, como su miedo al compromiso, “que lo llevo trabajando con mi psiquiatra durante mucho tiempo, y creo que lo he vencido”. También hay un momento de autocrítica y saber pedir perdón “al que has hecho daño y a ti mismo también”. Y hay una crítica a la “prostitución” que hay en “algunos ámbitos industriales y musicales”. “Es mi disco más cañero de mi etapa en solitario”, sentenciaba, orgulloso del resultado.

Tras hacer una imitación de Fernando Tejero a petición de Pablo Motos, y asegurar que el actor andaluz “no se reconoce cuando lo hago”, Pablo Motos puso sobre la mesa el cambio físico de Dani. “He adelgazado 30 kilos”, reconocía. Pero entonces quiso hacer un paréntesis. “¿Sabes una cosa?”, le preguntaba a Pablo. Y añadía: “A favor de mi público. En la gira en la que más entradas he vendido estaba gordo como una ballena, que fue la gira anterior. La gente viene a verme esté gordo o flaco, y eso significa que lo importante son las canciones”.

A raíz de esto, Dani explicó que ahora que se va haciendo más mayor empieza a mirar mucho por la salud porque “dices: no me queda tanto”. “Dentro de 30 años tengo 78. Te vas cuidando más, te vas queriendo más y por eso he perdido el peso y estoy de puta madre”, exponía. Y en ese cambio de vida está el haber dejado el alcohol.

Aunque no era de beber licores, sino vino, “mucho vino”, nota una mejoría. “El etanol que es lo que tiene el alcohol te hace ser más lento y ahora estoy como un rayo, feliz, contento. Estoy durmiendo mejor”, detallaba. “Lo único que puedo decir es gracias y que soy un afortunado en la vida”, insistía.

Por su pérdida de peso ha tenido que arreglarse la ropa, aunque “alguna cosilla nueva me he comprado”. Tras esto, Pablo Motos hizo una escucha de algunos de los temas del nuevo disco de Dani, y quiso hacer una aclaración sobre un tema que ha tenido críticas por narrar una historia de amor hacia una chica joven. Por eso, quiso aclarar que él solo se puede enamorar de mujeres de 40 para arriba, y aclaró: “Soy superfeminista, mis padres han colaborado en casa los dos, he tenido la educación más feminista del mundo. Tenía que decirlo”.