David Bisbal sufre un accidente doméstico una hora antes de ir a ‘El Hormiguero’: “Tenía la mano llena de sangre”

Los villancicos comienzan a llegar a todas partes, anunciando la próxima festividad de Navidad. Y artistas tan dispares como Leticia Sabater o David Bisbal han editado sencillos para esos días tan señalados. En concreto, el artista andaluz ha grabado una versión del Burrito Sabanero este año, y de él ha hablado esta noche en su visita a El Hormiguero.

A la cita, Bisbal acudió con una tirita muy visible en la ceja. Y Pablo Motos le preguntó por esto. “El golpe que me he pegado en mi casa, que me he pegado con el borde y me he partido la ceja”, relataba el almeriense. “Tu compañero me ha ayudado y me ha puesto dos puntos, hará relativamente hora y media. Estaba en casa, con los nervios, buscando la ropa, y me he dado con un golpe de la puerta y me he asustado, me miré la mano y la tenía llena de sangre”.

“Si se me ha roto el pantalón…”, bromeaba, en referencia al incidente que ha tenido la pasada semana en Buenos Aires, cuando enseñó “la bulería” después de que su pantalón se rasgase sobre el escenario.

El que fuese corista de Rosa en Eurovisión no fue a El Hormiguero con las manos vacías: le regaló a Pablo Motos una caja especial de Navidad. En ella venía su nuevo disco, Todo es posible en Navidad, y también incluía artículos como un gorro de Papá Noel.

David destacó el “sonido clásico” de este álbum, que “hace que te suene a una canción clásica de toda la vida”. Admitió tener muchas ganas de grabar un disco de estas características, con todos los músicos en el estudio tocando a la vez, y afirmó que “es uno de los mejores discos de mi carrera por cómo se ha grabado”. El disco lo grabó en Los Ángeles, y ha contado con profesionales que trabajaron con Michael Jackson o Price: “El que masterizó el disco tiene 82 años y masterizó Thriller. Me quedé impresionado. He disfrutado mucho”.

En el resto de la entrevista, David habló de cómo plantea llevar a concierto este disco, y cómo le cuesta más cantar a media voz que sacando todo su potencial. Del mismo modo, detalló por qué sigue dando clases de canto: “En una gira vas con técnica aprendida, pero después de cada concierto, como vas solo, te vas asalvajando. Y prácticamente hay que retomar algunas clasecillas para no desgastarte tanto”.