‘La Revuelta’ emite una nueva entrevista con Jorge Martín: “Se grabó, se ha perdido y se ha vuelto a hacer”

El pasado jueves, el piloto Jorge Martín iba a ser el invitado de La Revuelta. Pero al tener cerrada previamente una visita El Hormiguero, su charla con David Broncano, que se grabó, no pudo emitirse. Después de que David Broncano señalase al programa de Antena 3 como el causante de haberse quedado sin invitado, ambos programas han vivido un particular duelo en el que profesionales de la televisión pública y de Atresmedia han lanzado todo tipo de críticas y señalamientos.

Finalmente, la entrevista de Jorge en El Hormiguero se emitió este miércoles, y esta noche, David Broncano ha respondido desde La 1. Lo ha hecho convirtiendo a Jorge en el protagonista de su programa, pero no ha emitido la entrevista de la semana anterior, sino que le ha realizado una nueva.

Grison fue el primero en sacar el tema: “¿Esto no se había grabado con Pedro Sánchez detrás, con el dinero de todos?”, le preguntaba a David Broncano. Y el de Jaén recogía el guante: “Se grabó, pero se ha perdido y se ha vuelto a hacer”.

“¿No se va a aprovechar nada de la entrevista del otro día?”, preguntaba de nuevo el beatboxer, insistiendo en el asunto. “Igual se puede poner un trozo...”, dejaba caer Broncano. “Estuvo guapa, estuvo guay”, reconocía el invitado. En ese momento, como broma, hicieron referencia a que la vez anterior se habría sacado sus partes íntimas “y empezó a hacer el helicóptero. “¡Como pensaba que no se iba a emitir lio una aquí que flipas!”, exclamaba Broncano, entre risas.

Así, durante todo el programa, para dejar claro que no era algo grabado, se hicieron referencias a temas de actualidad, como la “cortina de humo” de la que acusaron al programa de crear con la visita de Jorge Martín, para que se hablase de esto y no de otros asuntos de actualidad.

En el rostro, Jorge presentaba una magulladura. “¿Te han pegado?”, le preguntaban. “He ido a entrenar hoy y me he caído con la moto”, explicaba con humor el campeón del mundo. Y Broncano aprovechaba para lanzar un dardo a la competencia, sin mencionarla: “Me los imaginaba en el camerino: a Televisión Española no, ¡pa!”.

Broncano le preguntó por la “semana guapa” que ha pasado. “En una semana has sido campeón del mundo, invitado de televisión, cortina de humo y de nuevo vienes como campeón del mundo”, le diría al invitado con humor. Al finalizar la entrevista, desde las redes sociales, La Resistencia ha escrito un mensaje en el que se muestran “eternamente agradecidos” a Martín “porque se ha visto en medio de un tema en el que la víctima ha sido él y Jorge ha tenido un comportamiento ejemplar de principio a fin”.