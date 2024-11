¿Cómo ir de público a 'La Revuelta'? Estos son los pasos que debes seguir para ver el programa en directo

No hay lugar a dudas que La Revuelta se ha consolidado como uno de los programas de debate político y social más influyentes de la televisión española. Este espacio, conducido por David Broncano, ha ganado una sólida base de seguidores gracias a su capacidad para abordar temas polémicos con pluralidad de voces y un formato dinámico.

De hecho, tal es la expectación generada en torno a la emisión del programa que son muchos los espectadores que desean acudir como público para seguir el programa.

A diferencia de El Hormiguero, La Revuelta no se graba en un plató de televisión al uso, sino en un histórico teatro, nada más y nada menos que en el Teatro Príncipe Gran Vía. Además, también como aspecto distintivo, el programa no es en directo, sino que se graba por la tarde y se emite en diferido a partir de las 21:40 horas en La 1.

¿Cómo acudir de público?

Si quieres presenciar el debate desde el plató, el primer paso acceder a la página web oficial del programa, en la sección "Asiste como público". Allí deberás completar un formulario con tus datos personales, como nombre, apellidos, DNI, teléfono de contacto y correo electrónico.

Está permitido escoger hasta un máximo de 2 días. En caso de que alguno de ellos esté ya completo, no deja seleccionarlo. "Por favor, sé buena persona y selecciona solo los días que realmente puedas venir. Si no lo haces así, privas a otras personas de tener oportunidad de venir a vernos", advierten.

David Broncano entrando al plató. RTVE.

Una vez enviada la solicitud, el equipo de producción revisará las plazas disponibles y se pondrá en contacto contigo. En algunos casos, es posible que te pidan información adicional o te asignen una fecha específica en función de la demanda. Cuando recibas la confirmación, asegúrate de cumplir con los requisitos establecidos.

Una vez se realiza todo el proceso, la productora se pondrá en contacto por email con el interesado para gestionar la solicitud y enviar una confirmación definitiva.

Requisitos

Si estás pensando en formar parte de la audiencia de La Revuelta, debes tener en cuenta una serie de requisitos que aseguran el buen desarrollo de la grabación y garantizan una experiencia enriquecedora para todos los asistentes.

En primer lugar, es fundamental ser mayor de edad. Por razones legales y de producción, solo se permite la entrada a personas mayores de 18 años. Este es un requisito básico y el primer filtro para quienes desean presenciar el programa en directo.

Además, es imprescindible llevar un documento de identidad válido, ya sea el DNI, pasaporte u otro documento oficial. Este será requerido a la entrada del plató para verificar tu identidad. Sin él, no podrás acceder al estudio, así que asegúrate de tenerlo contigo el día de la grabación.

La puntualidad es otro aspecto crucial. El equipo de La Revuelta sigue un cronograma muy ajustado, y la grabación comienza a una hora exacta. Por eso, se recomienda llegar con al menos 30 minutos de antelación. Durante este tiempo, recibirás las indicaciones necesarias y serás ubicado en tu lugar dentro del plató.

En cuanto al código de vestimenta, aunque no hay uniformes obligatorios, sí se pide a los asistentes que eviten llevar prendas con logos visibles, mensajes políticos, marcas comerciales u otros elementos que puedan distraer la atención del debate.

Por último, pero no menos importante, se espera un comportamiento adecuado durante la grabación. Como miembro del público, serás parte del ambiente del programa, por lo que tus reacciones deben ser espontáneas, pero respetuosas.

"Recuerda que esto no es un after, es un programa de televisión, no permitiremos la entrada al teatro en un estado de embriaguez sospechoso, por respeto a todos los asistentes y el buen funcionamiento de la grabación", explican en el último de los requisitos para disfrutar de La Revuelta en directo.