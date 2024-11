El adiós de Cristina Cifuentes a 'MasterChef Celebrity': del momento con Susana Díaz a las palabras de Inés Hernand

La novena edición de MasterChef Celebrity va acercándose a su final. La gala de este pasado lunes 11 de noviembre ha vivido un momento de lo más emotivo. Cristina Cifuentes se quedaba a las puertas de las semifinales del talent culinario. La expresidenta de la Comunidad de Madrid cayó derrotada por un postre de Jordi Roca. Su expulsión dejó un momento de lo más emotivo con Inés Hernand. Aunque en las pruebas previas, la exlíder madrileña tuvo un curioso momento con Susana Díaz.

Ya la primera prueba dejaba un momentazo, cuando los aspirantes debían elaborar un plato para sus mejores amigos con el hándicap que los ingredientes eran elegidos por los tres jueces del programa. Entre los conocidos de Cifuentes estaba Susana Díaz. Más allá del pasado político de ambas, las dos han mostrado buena sintonía en las diversas tertulias que comparten en televisión.

La expresidenta de Andalucía formaba parte del grupo de Cifuentes junto con la colaboradora Isabel Rábago y la abogada Bárbara Royo, quien es tertuliana de Código 10. Ya en esta prueba, la exlíder política no lograba ningún voto. A pesar de sus lazos, los convidados no sabían la identidad de las personas que estaban detrás de los platos. Esto hizo que Díaz soltase una frase que va a quedar para la historia del talent: “No te he votado ni hoy ni nunca”.

Tras esto, el talent vivió un crossover con OT 2023. Algunos de los concursantes de la primera edición lanzada en Amazon Prime Video cantaron el tema Historias por contar. Lucas, Salma, Suzette, Omar, Violeta, Denna, Cris, Chiara, Álex Márquez y Juanjo dejaron su momento en el formato culinario. De hecho, Samantha Vallejo-Nágera recordó que el zaragozano ya pasó por MasterChef Junior. Un dato que hizo que Jordi Cruz lo invitase a participar en la siguiente edición de famosos.

La prueba de grupos fue en uno unido comandado por Inés Hernand. Dado que las valoraciones eran individuales, Pitingo y Marina Rivers fueron los primeros en cruzar la pasarela hasta las semifinales. Los demás tuvieron que ganarse su puesto en la prueba de eliminación. Jordi Roca reaparecía en el talent y, por supuesto, propuso una serie de postres que los aspirantes debían replicar.

Susana Díaz y Cristina Cifuentes en 'MasterChef Celebrity'.

En esta prueba, fueron Inés Hernand y Pocholo Martínez-Bordiú los que lograron las mejores valoraciones y subieron a las escaleras. Se quedaban así Cristina Cifuentes y Francis Lorenzo en la zona de peligro. El postre del actor convencía, pero los jueces consideraban que estaba descompensado. El de la expolítica no logró cautivar al jurado.

Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que Cifuentes se convertía en la duodécima expulsada de la novena edición del talent culinario, quedándose así a las puertas de las semifinales. “Para mí esto ha sido un regalo, una experiencia brutal, he disfrutado tanto, me he sentido tan cuidada, tan querida y tan arropada que estoy súper satisfecha”, expresaba la exlíder madrileña tras su expulsión.

Inés Hernand en 'MasterChef Celebrity'.

Su salida hizo que Inés Hernand dejase otro momentazo. La presentadora le dedicó unas palabras muy sentidas a la expolítica, con la que ha trabado amistad a lo largo de esta edición. Aunque antes, fue Cifuentes la que habló.

“Todos son personas muy especiales y que los voy a llevar dentro. Y luego está mi Inés. Lo digo de verdad, aunque solo fuera por haberte conocido esto ya hubiera merecido la pena. Lo único que quiero es que me sigas permitiendo formar parte de tu vida. Te quiero”, confesaba la exlíder madrileña, quien ya predecía que Hernand se enfrentará a Marina Rivers en la final.

“Has sido y eres una persona generosa, buena, conciliadora, cariñosa, cuidadora, trabajadora y de verdad muchas gracias por quitar la venda a mucha gente con demostrar lo que eres y lo que vales”, añadía Hernand a Cifuentes, mostrando así su cariño a la expolítica. “Ha sido un descubrimiento. Es una buena tía”, agregaba.