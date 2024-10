'MasterChef Celebrity' contará con dos mentores de 'Next Level Chef', el nuevo talent culinario de Telecinco

En la entrega del próximo lunes, además de gastronomía, el jurado de MasterChef Celebrity propondrá a los aspirantes repasar geografía y arte. El primer reto será reinterpretar platos españoles típicos. Después trabajarán como auténticos profesionales en el chiringuito BiBo Tarifa de Dani García, siguiendo las órdenes de los chefs Rakel Cernicharo y Marcos Morán. En la última prueba, contarán con 10 minutos para memorizar, por turnos, una receta de vanguardia del chef Toño Pérez antes de que se autodestruya.

Para empezar Lorena Castell, ganadora de MasterChef Celebrity 7, y José Pizarro, chef español que lleva 25 años triunfando en el Reino Unido con su gastronomía española, pedirán a los aspirantes que les hagan viajar.

El reto será reinterpretar los platos españoles que triunfan fuera de nuestras fronteras y, para ello, los aspirantes usarán los ingredientes principales de cada receta y aplicarán todas las técnicas aprendidas estas semanas. El mejor de este reto se llevará dos premios importantes. Además de los 4.000 euros para donar a la ONG que elija, su plato estará en la carta del Restaurante MasterChef durante toda la temporada.

MasterChef Celebrity pondrá rumbo a Tarifa (Cádiz), donde el chef Dani García ha puesto en marcha una versión veraniega de su emblemático restaurante. BiBo Tarifa es un sofisticado chiringuito en el que su magnífica cocina se mezcla con un ambiente surfero y juvenil en la playa de Valdevaqueros. 80 amantes del deporte acuático disfrutarán de un servicio excepcional, compuesto por dos menús creados por Dani García, que los aspirantes elaborarán bajo las órdenes de otros dos grandes profesionales que liderarán los equipos: los chefs Rakel Cernicharo y Marcos Morán.

Esto resulta muy llamativo, y es que ambos serán mentores en Next Level Chef, el nuevo talent culinario de Telecinco, que presentará Blanca Romero. No obstante, la productora de MasterChef y Next Level Chef es la misma, Shine Iberia. Rakel Cernicharo está al frente del restaurante Karak, en su Valencia natal. En 2022, el local obtuvo su primer sol Repsol. En televisión ya tiene experiencia, pues fue ganadora de Top Chef en Antena 3.

Por su parte, Morán representa a la quinta generación de una saga que cocina. Su familia regenta Casa Gerardo desde 1882 en su Asturias natal, en la localidad de Prendes. El chef se ha formado en restaurantes de primer nivel como El Bulli, El Celler de Can Roca o Quique Dacosta, entre otros.

En Tarifa, el jinete y duelista de MasterChef Celebrity 8 Álvaro Escassi dará una clase acelerada de kitesurf a Pepe Rodríguez y a Jordi Cruz. A cambio, le invitarán a degustar las elaboraciones de los aspirantes en esta prueba de exteriores.

Para finalizar, las cocinas se transformarán en un museo con un cuadro que representa un plato de vanguardia de altísimo nivel, elaborado por el chef Toño Pérez (3 Soles Repsol). Durante 10 minutos los delantales negros podrán ver, por turnos, la receta de esta obra de arte que replicarán en 90 minutos. El primer aspirante en leer la receta activará un pulsador y el tiempo comenzará a correr. Cuando termine, parará el cronómetro y otro compañero podrá leer con el tiempo que quede. Así sucesivamente, hasta consumir el tiempo. Después la receta se autodestruirá. El torero Jesulín de Ubrique, aspirante de MasterChef Celebrity 8, les visitará.