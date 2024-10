Mar de lágrimas en 'MasterChef Celebrity 9': dos de las concursantes más queridas caen eliminadas

Como cada lunes, el programa MasterChef Celebrity 9 se convirtió en el punto de mira de muchos españoles. El programa de Televisión Española volvió a abrir sus puertas para decir adiós a otro de sus aspirantes. Tras el abandono de Rubén Ochandiano y la expulsión de Cristina Cifuentes, este 30 de septiembre otro concursante colgó su delantal en el talent show culinario.

Si la semana pasada la cocina más famosa de la Televisión Española nos sorprendió con la expulsión de dos concursantes, esta semana no iba a ser menos. María León y Topacio Fresh se despidieron en una prueba muy cinematográfica dejando claro que se habían entregado al 100%.

La prueba de eliminación no fue nada fácil, los aspirantes tuvieron que adivinar títulos de películas mediante mímica y, después, hacer el plato asociado a ese título. Para ello, contaron con la visita especial de Eduardo Casanova, quien no dudó de hablar de la relación del cine con la gastronomía.

No obstante, este duro golpe contrarrestó con el regreso de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Aunque en el momento en el que irrumpió Cristina el resto de concursantes no sabían muy bien lo que estaba ocurriendo, el jurado desveló que se trataba de un privilegio que obtuvo por haber ganado una prueba y que era un secreto que no podía revelar a ninguno de sus compañeros.

