Gonzalo Miró, sin titubeos tras las agresiones en Paiporta: "Hay gente interesada en vender que todos los políticos son iguales"

Como tantos otros programas de televisión, este domingo, 3 de noviembre, La Roca fue un monográfico sobre la última hora de la DANA que ha asolado Valencia. En concreto, el programa de laSexta dedicó buena parte del tiempo a la imagen del día: la visita de los Reyes a Paiporta, increpados entre insultos y pelotas de barro.

Nuria Roca y los colaboradores dieron su opinión sobre la estampa, en una entrega que se saldó con el mejor dato de la historia para el formato vespertino. Gracias a la triste actualidad, marcó un 8,9% de cuota de pantalla y 963.000 espectadores de media.

Entre esos tertulianos, el más contundente fue Gonzalo Miró. "Ese argumento de que todos los políticos son iguales, que da igual uno que otro, yo no lo compro de ninguna manera", comenzó diciendo el también rostro de Espejo Público y Más Vale Tarde.

"Creo que hay gente interesada en vender eso, ese discurso. Creo que hay gente que realmente quiere que salgamos a la calle a darnos de bofetadas", insistió Miró, mientras Roca añadía: "Desde luego, las imágenes invitan al caos". "Lo ha dicho el propio Rey, ¿eh? 'No hagan caso a la desinformación porque hay gente interesada en generar caos'. No me lo estoy inventando", recordó el tertuliano.

Más allá de la fotografía en sí, Gonzalo señaló que "por fortuna o por desgracia vivimos en un Estado autonómico muy descentralizado": "¿Que no nos gusta? Pues habrá que cambiarlo, pero no nos olvidemos de arrojar un poquito de honestidad e intentar aclararle a la gente de quién son las competencias y qué puede hacer cada uno. Es fundamental".

De hecho, horas después y en la misma cadena, María Isabel Albalat, la alcaldesa de Paiporta, hablaba en El Objetivo de "grupos de ultraderecha" en el momento en que se increpó a los monarcas. La edil de la zona cero de la DANA aseguró que no se trataba de gente del pueblo.

"Lo que sé es que llevamos cuatro días escuchando a gente absolutamente desbordada, sin atención. Yo no justifico que nadie coja un palo [por la agresión a Pedro Sánchez, que también acudió al municipio], tampoco sé quién lo llevaba. No sé si es gente de extrema derecha que quiere acabar con el sistema. No lo sé y me da igual", afirmó Juan del Val.

"Luego, respecto a lo que decía Juan [Del Val] de la violencia, yo no pondría la mano en el fuego porque todos los que están ahí sean habitantes de esos pueblos que están sufriendo la riada. No la pondría, por las informaciones que vemos de que hay bastante gente de ultraderecha que quiere agitar la calle", puntualizó el rostro de Atresmedia.

El marido de Nuria puso el foco "en la impotencia de la gente que lleva cuatro días desasistida": "Estamos en esta cadena y en todas sin parar de escuchar testimonios que dicen que allí nadie ha ido. No es una desinformación interesada, se han sentido desasistidos".