Susanna Griso, avergonzada por cómo 'Espejo Público' ha tratado a Manu Tenorio: "Tengo al enemigo en casa"

Momento de lo más bochornoso en Espejo Público. En la mañana de este lunes 7 de octubre, Espejo Público analizaba la crónica social actual. Entre las noticias, ha estado Manu Tenorio. El magacín se hizo eco de una de sus últimas publicaciones en redes sociales, además de conectar en directo con el artista. Sin embargo, la manera en la que el formato ha tratado al cantante no ha sido plato de buen gusto para Susanna Griso.

El sevillano ha sido noticia recientemente por denunciar públicamente que tiene inquiokupas en una vivienda que alquila. Sin embargo, Espejo Público había preparado un reportaje que abochornó completamente a la presentadora. Gema López daba paso a un vídeo en el artista compartía lo que le había ocurrido en un centro comercial.

“Un señor se ha acercado para apoyarme, para decirme que siga dándole caña a los progres. Yo no estoy para darle caña a nadie, como si no hubiera gente honrada y trabajadora entre los progres”, expresaba Tenorio en una historia en Instagram. Ya esto no le gustaba a la presentadora, quien consideraba que lo que estaba viviendo Tenorio va más allá de ideologías.

“Llevar esto al terreno ideológico es un error, por parte del señor que se lo dice en el centro comercial y por parte de Manu, por caer en esa trampa. Si él tiene un programa con un inquiokupa como dice, eso no le convierte en el representante de la 'fachosfera', como dirían muchos”, expresaba la conductora.

La presentadora se avergonzó mucho más cuando el magacín rescataba uno de los reportajes emitidos la semana anterior, en el que señalaban que no encontraron a personas que se acordasen de alguna canción suya. “No sé si recordáis que la semana pasada fuimos a un evento y preguntamos a los invitados si recordaban canciones de Manu Tenorio. Ahora él quiere contestar a Espejo Público”, explicaba López.

Susanna Griso en 'Espejo Público'.

El equipo fue a preguntarle si era consciente de que nadie, en ese reportaje, recordaba ningún tema suyo, a pesar de llevar 23 años en la música. Manu Tenorio atendió con máximo respeto a las preguntas del reportero, que provocaron que Susanna Griso viviera un momento ‘¡tierra, trágame!’

“¿Vistes ayer Espejo Público? Te comento lo que pasó: hicieron entrevistas a famosos en un photocall para ver si conocían algunas canciones tuyas. ¿Sabes qué pasó, Manu? Que nadie conocía nada”, le preguntaba el reportero, encontrándose al cantante manteniendo la compostura.

Griso se mostraba perpleja ante el reportaje que había preparado su equipo, hasta el punto que exclamó un “j***r que podía leerse en los labios, mientras se cubría la cara con las manos. La presentadora quiso disculparse a su manera. “Tengo al enemigo en casa, de verdad. ¿Os dais cuenta de que tengo al enemigo en casa?”, exclamó a las colaboradoras presentes.

'Espejo Público'.

Era evidente que la presentadora estaba pasando un mal rato. Sus compañeras de tertulia no le ayudaron a sentirse mejor. Laura Fa apoyaba al reportero, atacando a Tenorio. “Son buenas preguntas. Al final, que nadie o casi nadie conozca su música dice mucho", sentenció el exrostro de Sálvame.

Griso le espetó apoyando a Tenorio. “Eso a muchos excantantes que han salido de la factoría de Operación Triunfo les pasa”, apostilló, palabras en las que estuvo de acuerdo Pilar Vidal.

“El problema es que él no es un excantante, que acaba incluso de sacar un single ahora”, añadía Gema López. “Tiene su público, y la verdad es que le destrozamos, que está tocadísimo, pobre”, expresó Griso en claro tono de disculpa y dejando claro que no estaba de acuerdo con cómo se había tratado al cantante.