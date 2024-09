Los difíciles días de Silvia, la mujer de Manu Tenorio y su apoyo tras el escándalo de los "inquiokupas": su discreción

La vida de Manu Tenorio (49 años) dio un giro de 180 grados a nivel público el pasado 6 de septiembre de 2024, cuando EL ESPAÑOL informó en exclusiva de la difícil situación por la que atravesaban el cantante y su esposa, Silvia Casas (50). Nunca pudo imaginarse el cantante, tampoco su razón de amor, el tsunami que les arrasaría.

Hasta ese día en que se hizo público el suceso, Manu y Silvia llevaban un año lidiando, en silencio, con unos "inquiokupas", como ellos lo definieron a este medio, que viven en un piso en Sanlúcar de Barrameda, propiedad de Tenorio. "Sí, es cierto. Llevamos así un año. Realmente son inquiokupas, porque entraron con contrato y luego dejaron de pagar", manifestó Silvia.

Sostuvo Silvia que el caso estaba judicializado: "Son un matrimonio con niños y como se saben la ley te joden vivo y los demás a seguir pagando la hipoteca. Y que no la pagues un mes porque a ver dónde vas". En los días venideros, Manu Tenorio intervino en distintos programas de televisión y utilizó sus redes para denunciar esta injusticia, a su modo de ver.

Manu Tenorio, junto a su razón de amor, Silvia Casas, durante un reportaje fotográfico realizado en Sevilla, el pasado mes de junio. Gtres

Todo se vio agravado cuando Manu denunció a la familia por impago del alquiler de su chalet en Sanlúcar de Barrameda. Según él, los inquilinos dejaron de pagar y se negaron a abandonar la vivienda. Sin embargo, la familia señalada sostiene que tienen un contrato de alquiler válido, y que están siendo injustamente definidos como okupas.

No sólo esto: los "inquiokupas" se han defendido a través de una carta que, según ellos, les llegó de Hacienda, arguyendo que Tenorio tendría problemas con el recaudador público, una deuda que Tenorio ya sufragó. Esta delicada situación que provocado que Tenorio afronte una convulsa temporada que, según él mismo relata, le está afectando incluso a la salud.

También a su imagen como artista, tal y como se ha puesto de manifiesto en algunos medios. En medio de este trance, se destaca el silencio y la discreción total de su esposa, Silvia Casas. Desde que habló con EL ESPAÑOL, tomó la decisión de dar un paso atrás y no conceder ningún tipo de declaración. Casas, cuenta quien lo sabe, está sobrepasada, al límite.

Siempre ha podido presumir Silvia de una excelente relación con los medios de comunicación. No en vano, ella es periodista y conoce perfectamente su posición y el interés que suscita ser mujer de quien es y lo que la prensa demanda. Siempre educada y correctísima, Casas ha atendido las llamadas de la prensa en estos 18 años de amor junto al cantante.

El cantante sevillano y la periodista madrileña en un acto público, en julio de 2023. Gtres

Se explica que la llegada de Casas a la vida de Tenorio fue una bendición, una suerte de oasis de estabilidad que le vino de maravilla al intérprete de Cómo pretendes. Juntos han formado una sólida familia junto al pequeño de la casa, Pedro (11). Al matrimonio nunca se le ha conocido un escándalo y Manu se ha labrado una respetadísima y admirada trayectoria en la música.

Por eso, este escándalo tan mayúsculo -el entorno lo describe como un auténtico "infierno"- los ha superado. Se detalla que Silvia ha aconsejado a su marido que se aleje de los medios, que ése no es el escenario donde debe luchar: que batalle en los tribunales. Extremo que, al parecer, Tenorio está llevando a cabo, pues hace unas horas, a su llegada a Madrid desde Fuerteventura, el cantante ha dado la callada por respuesta ante la prensa.

No es fácil para Manu contenerse ante lo que entiende como un atropello contra su honor. "Manu encaja mal las injusticias, siempre le ha costado", se apunta. Silvia siempre ha sido la consejera de Tenorio, la que lo ha guiado y dado los mejores consejos en estas casi dos décadas de amor. Los dos, en la medida de lo posible, procuran que esta adversa circunstancia no les roce como matrimonio: "Se adoran y no sabrían vivir el uno sin el otro".

Más allá de este último escándalo, Manu Tenorio tiene una gran ilusión laboral, una alegría que se dibuja en el horizonte para el artista: su nuevo single. Está a punto de salir al mercado, así lo anuncia él: "No se puede derrotar a quien no se deja vencer. Y, sobre todo, no te puedes dejar doblegar ante los mendigos de la mentira".

Y agrega: "No te puedes dejar arrollar por aquellos que sólo les interesa el ruido y la mentira a costa de lo que sea. Muy, muy pronto podréis disfrutar de mi próximo videoclip, Vamonos. ¿Sabes cuál es mi as en la manga? Pues espero que seáis vosotros".

El amor de Manu y Silvia

El matrimonio formado por Manu Tenorio y Silvia Casas en un acto público, en 2019. Gtres

La periodista Silvia Casas y el compositor sevillano Manu Tenorio, uno de los concursantes estrella de la primera edición de Operación Triunfo, se conocieron a través de unos amigos comunes. Ella trabajaba en Europa Press, fue a un evento y conoció al amor de su vida.

Enamoradísimos, se casaron el 10 de octubre de 2008, en la capilla de la Finca El Campillo, un espacio situado en El Escorial, en plena sierra de Madrid. "Es una mujer de la que yo aprendo mucho. Para empezar, la admiro mucho porque yo creo que gran parte del amor y de la base del amor está en admirar mucho a la persona que tienes al lado", explicó Manu a EL ESPAÑOL hace un tiempo.

"Silvia es una mujer muy comprometida con nuestro proyecto de vida en común. Es una tía, que brilla mucho por sus propias cualidades y, sobre todo, aporta mucho amor, mucho cariño, que es lo principal para tirar hacia adelante", agregó.